Un futur cador de la photo chez Xiaomi, les Pixel 7 mis à jour, c’est le récap

Google pousse une mise à jour en direction des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Cette mise à jour apporte de nombreuses nouveautés fonctionnelles, dont le VPN gratuit pour les abonnés Google One. La configuration photo du Xiaomi 13 Ultra fuite. Et elle devrait être équivalente à celle du Galaxy S23 Ultra. Et la RX 7900 XTX d’AMD se dévoile dans un benchmark. Et les résultats sont fulgurants. C’est le récap.

Quelles sont les sources où les consommateurs accèdent illégalement à des séries et des films ? Il y a les sites d’IPTV. Il y a les plates-formes de streaming illégales. Et il y a les annuaires de liens. Parmi ces derniers se trouvent de grands noms de l’Internet français comme Cpasbien, Wawacity ou encore Zone Téléchargement. Ces derniers fonctionnent grâce à des plates-formes d’hébergement. Et un fait historique s’est déroulé cette semaine : les ayants-droit ont décidé de demander le blocage des hébergeurs auprès des FAI. Nous vous conseillons la lecture de notre article sur le sujet. Voici également les trois actualités qui ont marqué la journée du 6 décembre 2022.

Google pousse une mise à jour essentielle pour les Pixel 7 et 7 Pro

Comme promis, Google met à jour ses deux derniers smartphones premium en leur offrant de nouvelles fonctionnalités. Et autant le dire : la firme de Mountain View n’a pas été avare en nouveautés. Il y en a pour tous les goûts et, surtout, les plus intéressantes ne sont pas exclusives au Pixel 7 Pro. Clear Calling, par exemple, va apporter aux deux smartphones une réduction de bruit active lors des appels vocaux nourrie à l’intelligence artificielle. Nous retrouvons aussi le VPN gratuit pour tous les abonnés à Google One (comme pour les abonnés à Apple iCloud). D’autres fonctions sont à découvrir en suivant le lien ci-dessous.

Plus de détails : Google Pixel 7 : la mise à jour de décembre est remplie de nouvelles fonctionnalités

La Radeon RX 7900 XTX d’AMD apparait dans un benchmark fulgurant

C’est souvent par le biais des outils de benchmarks que les nouvelles plates-formes fuitent. Et la Radeon RX 7900 XTX d’AMD ne fait pas exception. La carte graphique est apparue dans les bases de données de Geekbench, révélant une partie de ses capacités techniques. Et force est de constater que la carte sera largement capable de rivaliser avec GeForce RTX 4080, laquelle avait pourtant briller dans nos tests. Accompagné d’un Ryzen 7 7700X, la carte d’AMD atteint un score sous Vulkan comparable à celui de la carte de Nvidia. Voilà qui laisse présager d’une belle bataille.

Plus de détails : AMD : le benchmark de la RX 7900 XTX a fuité, Nvidia peut vraiment trembler

En photo, le Xiaomi 13 Ultra sera comparable au Galaxy S23 Ultra

Quelle est aujourd’hui la marque de référence sur le segment Android haut de gamme ? Samsung, bien évidemment. Début 2023, toutes les marques alternatives vont comparer leurs propres porte-étendards à ceux du géant coréen. C’est-à-dire les Galaxy S23. Ce sera assurément le cas de Xiaomi qui tentera de convaincre les consommateurs d’abandonner le leader mondial pour sa propre proposition. Selon une fuite en provenance de Chine, le Xiaomi 13 Ultra disposerait d’une configuration photo proche de celle du Galaxy S23 Ultra.

Plus de détails : Le Xiaomi 13 Ultra veut concurrencer le Galaxy S23 Ultra en photo