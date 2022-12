AMD : le benchmark de la RX 7900 XTX a fuité, Nvidia peut vraiment trembler

Les premiers benchmarks de la Radeon RX 7090 XTX de AMD ont fuité. Ils annoncent des performances quasi équivalentes à la GeForce RTX 4080 pour une fraction du prix.

Selon nos confrères de Tom’s Hardware, des benchmarks de la nouvelle carte graphique haut de gamme d’AMD, la Radeon RX 7900 XTX, auraient été publiés sur GeekBench. Le GPU mis à l’essai sur Vulkan nous offre un premier aperçu des performances que l’on peut attendre la nouvelle architecture RDNA 3. Si ces résultats sont confirmés, le concurrent Nvidia a bien du souci à se faire.

À en croire les résultats de ce benchmark, les GeForce RTX 4080 et Radeon RX 7900 XTX boxent effectivement dans la même catégorie. Au niveau de leurs performances, on s’entend. Car au niveau du prix, le GPU de Nvidia se place dans la catégorie des composants de luxe, quand AMD se veut une alternative accessible. Il est facile d’imaginer vers qui ira la préférence des clients en ces temps de restrictions économiques.

Les benchmarks de la RX 7900 XTX augurent d'un bien meilleur rapport qualité/prix que la RTX 4080

La fuite provient de Benchleaks, un compte Twitter programmé pour publier les benchmarks de Geekbench dont les composants sont rares, voire inconnus. S’il est toujours permis de douter de la fiabilité des résultats annoncés, les ingénieurs de Nvidia ont tout de même dû les consulter… et blêmir. Selon les tests publiés par GeekBench 5, la Radeon RX 7900 XTX obtient un score sous Vulkan de 179 579 quand la GeForce RTX 4080 en marque 178 105. On peut donc considérer que sous Vulkan tout du moins, les deux cartes ont des performances identiques.

Le bot a mis au jour un autre benchmark, sous OpenCL. La GeForce RTX 4080 y obtient un score moyen de 264 482 tandis que le GPU d’AMD marque 228 647 points. Un écart cette fois-ci qui avoisine les 15 %. Si le résultat est cette fois-ci plus flatteur pour Nvidia, Jensen Huang et ses ouailles peuvent tout de même s’inquiéter. AMD, l’adversaire de toujours, propose un produit à la qualité sensiblement équivalente, mais beaucoup plus abordable. La décision de baisser les prix de la RTX 4080 en Europe ne doit donc rien au hasard.

