Un fournisseur d’accès à Internet poursuit Netflix en justice parce que sa nouvelle série est trop populaire

Le fournisseur d’accès à Internet sud-coréen SK Broadband poursuit Netflix en justice pour payer l'augmentation des coûts de réseau et de l'utilisation de la bande passante que le contenu du service de streaming a entraînée en Corée du Sud, peu de temps après la sortie de Squid Game.

Le succès mondial de la série dramatique coréenne “Squid Game” de Netflix a donné au fournisseur d'accès à Internet coréen SK Broadband une nouvelle occasion de réclamer des frais d'utilisation du réseau. Vendredi, le FAI a déclaré qu'il avait entamé une action en justice contre la plateforme, parce que la série était beaucoup trop populaire. Même Jeff Bezos a hâte de regarder Squid Game, ce qui lui a valu des moqueries de la part des internautes.

Selon le rapport de Reuters, Squid Game a multiplié par 24 la bande passante sur le réseau de SK. Cette action en justice intervient après qu'un tribunal de Séoul a déclaré que Netflix devait “raisonnablement” payer quelque chose en retour à SK Broadband pour l'utilisation du réseau.

Squid Game est trop populaire, Netflix se retrouve au tribunal

Dans sa plainte, SK affirme que Netflix est le deuxième plus grand générateur de trafic en Corée du Sud, derrière YouTube, et que d'autres grandes entreprises telles qu'Amazon, Apple et Facebook paient toutes des frais d'utilisation du réseau que les deux premiers ne paient pas.

De son côté, Netflix a déclaré qu'elle allait examiner la réclamation de la société, ouvrir une discussion et s'efforcer de trouver un moyen d'éviter que les utilisateurs de SK Broadband ne rencontrent des difficultés.

L'année dernière, Netflix avait déjà intenté son propre procès pour déterminer s'il avait une obligation de payer SK pour l'utilisation du réseau. Le géant du streaming avait fait valoir que son obligation se limite à créer du contenu et à le rendre accessible, on ne sait donc pas si cette nouvelle plainte a une chance d’aboutir à une condamnation pour le géant américain. Si vous avez déjà binge watché la nouvelle série phare de Netflix, vous n’avez peut-être pas encore vu les autres films et séries qui font partie du top 10 des titres les plus regardés du catalogue.

