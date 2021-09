Netflix dévoile le top 10 des films et séries les plus regardés du catalogue

Netflix vient de dévoiler la liste des 10 films et des 10 séries les plus regardés de son catalogue. Le géant de la VOD s'appuie sur deux méthodes de calcul différentes pour dresser ses résultats. Dans tous les cas, La Chronique des Bridgerton s'impose en tête de liste.

Dans le cadre de la conférence Code de Vox Media, Ted Sarandos, co-directeur général et directeur du contenu de Netflix, a dévoilé la liste des 10 films et séries les plus regardés du catalogue Netflix. Le responsable a présenté deux diapositives différentes. Chaque diapositive se base sur une métrique différente.

Sur la première diapositive, Netflix s'appuie sur sa propre méthode de calcul. Le géant du streaming comptabilise une vue complète lorsqu'un abonné n'a regardé que deux minutes d'une série dans les 28 jours après le lancement de celle-ci sur la plateforme.

Voici les séries et films les plus populaires basés sur la méthode de calcul de Netflix

Avec cette méthode de calcul un peu particulière, La Chronique des Bridgerton, un contenu produit par Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal, How to get away with murder), s'impose comme la série la plus regardée du service de streaming. Le titre est suivi par la première partie de Lupin, le show avec Omar Sy. Voici la liste complète :

La Chronique des Bridgerton Lupin Partie 1 The Witcher saison 1 Sex/life saison 1 Stranger Things saison 3 La casa de papel partie 4 Au royaume des fauves Le Jeu de la Dame Sweet Toth saison 1 Emily in Paris saison 1

En comptabilisant les abonnés ayant regardé les deux premières minutes, c'est le long métrage Tyler Rake avec Chris Hemsworth qui s'impose en tête des films les plus regardés. Il est talonné par Bird Box, un film d'horreur avec Sandra Bullock lancé en fin 2018.

Tyler Rake Bird Box Spenser Confidential 6 Underground Murder Mystery The Old Guard Enola Holmes Project Power Army of The Dead Fatherhood

Le séries et films les plus regardés en fonction du nombre d'heures de vues

Ted Sarandos a complété cette diapositive avec une liste basée sur les heures totales passées devant une série ou un film. En se basant sur nombre d'heures accumulées, Netflix parvient à des résultats légèrement différents. Néanmoins, La Chronique des Bridgerton reste la série la plus populaire.

La Chronique des Bridgerton La casa de papel partie 4 Stranger Things saison 3 The Witcher saison 1 13 Reasons Why saison 2 13 Reasons Why saison 1 You saison 2 Stranger Things saison 2 La casa de papel partie 3 Ginny et Georgia saison 1

Du côté des films, le thriller Bird Box, qui a inspiré un challenge sur les réseaux sociaux, est parvenu à dépasser le film d'action Tyler Rake. En troisième place, on trouve The Irishman, l'excellent film de gangsters de Martin Scorsese.