Un casque Bluetooth meurtrier, une PS2 portable, le classement Antutu de juillet 2021, le récap’

Un casque Bluetooth explose et tue son propriétaire, un joueur monte sa propre PS2 portable, Antutu dévoile son classement mensuel des smartphones les plus puissants, voici le récap de la semaine !

Comme chaque semaine, on vous propose récap' des actus qui ont marqué le monde de la tech. Des nouvelles nous ont réjouis, comme cette PS2 portable qui a nous a tous fait rêver dans les années 2000, ou encore le classement AnTuTu qui sacre une nouvelle fois le Black Shark 4 Pro de Xiaomi. Tesla tente de faire bonne figure avec le prix de sa Model 3, mais arrange la réalité à sa sauce, et pCloud nous fournit la liste de 20 applications qui consomment le plus de batterie.

20 applications Android qui drainent votre batterie

pCloud, solution de stockage de données en ligne, a dressé la liste des applications qui consomment le plus de batterie. Sur le podium, on retrouve Fitbit, Verizon et Uber. Les réseaux sociaux ont également la part belle dans le classement, avec la présence de Facebook, Instagram, Snapchat ou encore LinkedIn. Les messageries en veulent aussi à l’autonomie de votre smartphone, notamment WhatsApp, Telegram et Skype. Comme le souligne pCloud, « Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, WhatsApp et Linkedin permettent à 11 fonctionnalités supplémentaires de s’exécuter en arrière-plan, telles que les photos, le wifi, les emplacements et le microphone », ce qui explique cet usage abusif de la batterie. Seule solution : opter pour des solutions alternatives.

Un utilisateur meurt à cause de son casque Bluetooth

Rakesh Kumar Naga, Indien de 28 ans, est mort des suites d’un dysfonctionnement de son casque Bluetooth qui a mené à son explosion. Alors que l’étudiant écoutait de la musique pendant ses révisions, un problème de surtension a entraîné l’explosion. Celui-ci était en effet branché à une prise électrique. L’accident a gravement atteint les oreilles de son propriétaire, qui a immédiatement été emmené à l’hôpital. Malheureusement, ce dernier n’a pas survécu à ses blessures et est décédé d’un arrêt cardiaque peu de temps après. Selon les informations locales, le casque serait un modèle bon marché provenant d’un magasin de la région. Un triste exemple qui rappelle de ne jamais laisser ses appareils électriques branchés lors d’une panne de courant.

Un petit génie crée sa propre PS2 portable

Qui n’a jamais rêvé d’emmener sa PS2 partout avec lui ? Si la PSP était à l’époque une solution plutôt satisfaisante, il lui manquait le catalogue extraordinaire de la console de Sony. Aussi, le moddeur GingerOfOz s’est attelé à la tâche pour créer ce que tout le monde attendait alors : une PS2 portable. Pour cela, il a utilisé les mêmes composants que la console classique dans un châssis imprimé en 3D. Selon lui, il est ainsi possible de jouer à la totalité des 4000 jeux compris dans la ludothèque. Le tout sur un écran 480p de 5 pouces avec des haut-parleurs intégrés. L’appareil n’est cependant pas exempt de défauts : il ne comporte pas de lecteur CD, ce qui oblige à télécharger les jeux sur une clé USB. De plus, il ne propose que 2 h 30 d’autonomie.

Antutu dévoile les smartphones les plus puissants de juillet 2021

À chaque mois son classement Antutu. En juillet 2021, c’est de nouveau le Black Shark 4 Pro de Xiaomi qui se hisse en tête de liste. Cela fait 5 mois d’affilée que le smartphone est indétrônable. Il en va de même du reste du podium, composé du ZTE Nubia Red Magic 6 Pro et du OnePlus 9 Pro, chacun équipé du Snapdragon 888. Le processeur est d’ailleurs présent dans la totalité des smartphones cités, preuve s’il en est de sa domination implacable. Du côté des milieu de gamme, on retrouve le Mi 11 Lite en tête, suivie par les Honor 50 et Honor 50 Pro. Pour ce qui est des SoC présents, on retrouve aussi bien du Snapdragon que du Dimensity.

Tesla se vante d’être moins cher que les voitures thermiques, mais s’arrange avec la réalité

Ce n’est pas sans une certaine fierté que Tesla annonce dans son rapport annuel que la Model 3 est devenue moins chère que certaines voitures thermiques. En effet, cette dernière s’affiche à 39 990 $, tandis que les BMW Série 3 et les Mercedes Classe C dépassent toutes deux les 40 000 $. Une bonne nouvelle pour les aficionados d’électrique, mais qu’il vaut mieux prendre avec des pincettes. En effet, Tesla a omis d’inclure le prix de livraison de ses véhicules, qui coûte plus de 1000 dollars. De plus, le rapport concerne des chiffres de 2020, alors que le constructeur a plusieurs fois augmenté le prix de ses voitures au cours de cette année.

Nos tests de la semaine

Cette semaine, nous avons eu la chance de mettre la main sur le Galaxy Z Flip 3 en avant-première, ainsi que la Yoga Tab 13 de Lenovo. Aux côtés de son comparse le Z Fold 3, le Z Flip 3 nous a laissé une très bonne impression. Ses deux écrans, aussi bien principal que secondaire, sont un vrai plaisir à manipuler tant ils sont simples d’utilisation. Son design atypique nous a malgré tout séduits, surtout accompagné d’un prix pour la première fois abordable, à savoir 1059 €. De son côté aussi, la tablette de Lenovo surprend par son design, mais son support arrière en fait un excellent second écran. Malgré tout, au prix de 799 €, on regrette le manque de performance qu’offrira mieux la Samsung Tab S7+ pour 100 € de plus.