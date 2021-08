PS2 portable : un rêve devenu réalité pour la console de Sony

Un célèbre moddeur de console du nom de GingerOfOz a dévoilé sa nouvelle création assez étonnante : une PlayStation 2 portable baptisée PS2 Eclipse. Elle n’utilise aucun émulateur pour fonctionner, mais bien des composants originaux.

Après avoir créé une Wii portable, le moddeur GingerOfOz a dévoilé une nouvelle console PS2 assez étonnante, qu’il a nommée « PS2 Eclipse ». En effet, le moddeur a utilisé les composants d’une PS2 originale pour fabriquer une toute nouvelle console portable unique.

Il ne s’agit donc pas d’un émulateur tel que « Play ! » dont nous parlions en 2015, mais bien d’une PS2 modifiée à laquelle il a ajouté un écran pour pouvoir y jouer en mode portable. Comme il ne s’agit pas d’un émulateur, le moddeur a la possibilité de jouer à n’importe lequel des près de 4000 titres disponibles pour la console.

Comment fonctionne la PS2 Eclipse ?

Il a placé une carte mère originale de la PS2 dans un châssis imprimé en 3D avec un jeu de boutons de PlayStation Vita, des manettes de Nintendo Switch, un écran 480p de 5 pouces, des piles et quelques circuits imprimés personnalisés supplémentaires. L’écran peut paraître bas de gamme, mais il faut rappeler qu’il ne faut pas s’attendre aux mêmes performances qu’une PS5. Enfin, on retrouve des haut-parleurs intégrés, une prise casque et même un indicateur de niveau de la batterie.

Cette nouvelle version portable n’est cependant pas totalement au point, puisqu’elle ne comporte aucun lecteur CD, contrairement à la console originale. Cela signifie que pour lancer des jeux, il faut d’abord les télécharger sur une clé USB, ce qui n’est pas l’idéal. En effet, les temps de chargement seraient parfois plus longs que sur une PS2 classique, et certains jeux ne seraient pas fluides.

L’autonomie ne serait pas non plus très impressionnante, puisqu’il faudrait compter environ 2 heures et demie par charge. C'est presque la moitié de ce que peuvent proposer d'autres consoles portables comme la Nintendo Switch. Pour ceux qui veulent découvrir une autre console portable étonnante, vous pouvez aller découvrir la Playdate, une console à manivelle qui coûte 179 dollars.