Un casque Bluetooth explose et entraîne la mort de son propriétaire en Inde

Un homme de 28 ans est mort en Inde après que casque Bluetooth ait explosé sur ses oreilles alors qu'il l’utilisait pour ses études. Bien qu’il ait été transporté à l'hôpital, il n'a malheureusement pas survécu à l'explosion.

L'incident s'est produit dans le village d'Udaipuria, dans la ville de Chomu du district de Jaipur, vendredi, alors que Rakesh Kumar Nagar se préparait à un concours à son domicile, a déclaré la police. Ce dernier écoutait tranquillement de la musique avec son casque, quand ce dernier a soudainement explosé.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’un casque qui explose, puisqu’en 2017, des écouteurs sans fil avaient également explosé en avion aux oreilles d’une passagère. D’après les premières informations de la police, l’explosion aurait été provoquée à cause du smartphone auquel était connecté le casque, puisque celui-ci était en train de charger.

Le casque explose alors qu’il était branché sur un smartphone en charge

Selon les autorités, le jeune homme originaire de l'État du Rajasthan « utilisait son casque Bluetooth alors que son smartphone était branché sur une prise électrique ». En effet, Rakesh Kumar Nagar utilisait vraisemblablement son casque Bluetooth avec un adaptateur jack 3.5 mm branché à son smartphone.

Un reportage de TV9Marathi est venu apporter de nouvelles informations à l’enquête. « Soudain, la lumière s'est éteinte, et après le retour de la lumière, le casque a explosé sur ses oreilles », décrit la chaîne. L’explosion a donc probablement eu lieu à cause d’une surtension qui peut se produire après une panne de courant.

Malheureusement pour le jeune homme, l’explosion aurait été si violente qu’elle l’aurait gravement blessé aux oreilles, et assommé sur le coup. Même si ce dernier a rapidement été pris en charge et amené à l’hôpital, il n’a pas survécu à l’explosion. Selon un médecin, la victime serait « décédée d'un arrêt cardiaque ».

Le casque serait un produit bon marché et proviendrait d’une entreprise locale, mais une telle explosion aurait probablement pu arriver avec n’importe quel autre appareil, puisqu’il s’agirait d’une surtension électrique. Après un tel événement, on ne peut que vous conseiller de ne pas laisser brancher vos smartphones lors d’une panne de courant, et de ne pas utiliser de casques ou d’écouteurs au même moment.

