Loga Tab 13 de Lenovo est une tablette qui a vraiment du répondant : Snapdragon 870, possibilité de connexion sur un PC, prix inférieur à 750 euros… Voilà une sérieuse concurrente de la Tab S7+ de Samsung. Nous avons testé la tablette de 13″ et vous livrons toutes nos conclusions.

Malgré l'indéniable dominance de la Pomme sur le secteur des tablettes, le monde d'Android n'est pas en reste avec de nombreuses propositions intéressantes. C'est le cas de la Yoga Tab 13 de Lenovo. Une tablette premium proposée à 749 € (Après réduction de 50 € via ODR) équipée d'un Qualcomm Snapdragon 870, couplé à 8 Go de RAM LPDDR5. Il s'agit sans conteste de la tablette la plus haut de gamme proposée par Lenovo à ce jour.

Annoncée lors du Mobile World Congress 2021 aux coté de trois autres modèles, la Yoga Tab 13 est un modèle axé sur le divertissement, les jeux, la VOD et bien entendu la navigation sur internet. Sur le papier, la tablette semble très prometteuse. Nous avons testé pour vous cette tablette sous Android 11 de fond en comble, afin de vous permettre de découvrir si cette dernière répondra à vos besoins, et si ses arguments sont assez solides pour justifier son prix qui pourrait en rebuter plus d'un(e).

Fiche technique de la Yoga Tab 13

Lenovo Yoga Tab 13 Dimensions 293,3 mm x 203,9 mm x 6,2 mm Poids 830 grammes Ecran - 13"

- LTPS LCD

- 2160 x 1350 pixels

- 60 Hz/400 nits RAM 8 Go LPDDR5 Ports - Micro-HDMI™ avec prise en charge HDCP 1.4

- USB-C 3.1 Gen 1 Capteur avant 8 MP Haut-parleurs 4 Stockage Stockage 128 Go Batterie 10000 mAh Recharge 30W filaire Connectivité - Wi-Fi 6 (802.11 ax)

- Bluetooth 522

- Android 11 OS Android 11

Notre test complet en vidéo de la Lenovo Yoga Tab 13

Prix et disponibilité

La Lenovo Yoga Tab 13, équipée de 8 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage, est proposée au prix de 799 €. Cependant, il existe sur le site du constructeur une ODR vous permettant d'économiser 50 €. Pour parfaire l'expérience, vous pourrez vous procurer le Yoga Precision Pen 2, stylet compatible avec la tablette qu'il faudra acquérir séparément au prix de 69 €. A noter qu'un seul et unique coloris « shadow black » noir est proposé par Lenovo.

Unboxing et Design

L'expérience de déballage d'un produit est toujours quelque chose d'intéressant. C'est de là que vont naître les premières sensations avec l'objet que vous déballez. Lenovo a ici fait les choses bien. Un carton d'excellente facture, compartimenté pour les différents accessoires.

En plus de la Yoga Tab 13, vous pourrez découvrir un set d'accessoires assez bien fourni, qui inclue les éléments suivants :

un adaptateur secteur permettant une recharge de 30W maximum

un câble USB type C de bout en bout pour la recharge et la synchronisation

un adaptateur USB-C vers Mini-Jack TRRS en 3,5 mm

un câble micro-HDMI vers HDMI, pensé pour venir brancher cette dernière comme un écran secondaire à votre ordinateur par exemple.

La tablette de 13 pouces est imposante avec ses 29,3 cm de haut, ses 20,9 cm de large et son épaisseur allant de 0,62 cm à 2,49 cm au niveau de sa base. Cependant, elle reste en dessous du kilogramme, puisque le tout affiche un poids net sur la balance de 830 grammes. Malgré ses dimensions qui peuvent paraître impressionnantes pour une tablette, l'appareil tient bien en main. Il doit ceci notamment à son renfort cylindrique situé à sa base, celui-ci permettant un bon maintien et vous évitera à trop crisper les mains.

L'écran de 13″ est encadré de bordures de 5 mm sur les côtés et légèrement plus épaisses sur le haut et le bas de l'appareil (9 mm). La bordure supérieure permet d'ailleurs d'accueillir une caméra frontale de 8 MP, ainsi que les capteurs de luminosité et de time-of-flight.

On retrouve sur les tranches de l'appareil une prise USB-C, une prise d'entrée vidéo en micro-HDMI, les habituels boutons de verrouillage et de contrôle de volume, ainsi que 4 haut-parleurs situés sur les bords inférieurs et supérieurs de la tablette.

L'arrière est surprenant, car composé de deux textures bien différentes. D'un côté, on trouve du plastique d'excellente facture, mais qui garde indéniablement les traces de doigt. De l'autre, on profite d'un tissu, de l'alcantara pour être exact. Celui-ci se révèle très agréable au toucher et renforce la sensation premium que le produit cherche à délivrer.

Pour finir, la base de la tablette accueille également un support en acier inoxydable, positionné sur un renflement. Ce support vous permet d'incliner la tablette comme bon vous semble, ou même de suspendre la tablette à une accroche, puisque le support dernier est capable de s'orienter sur 180 degrés.

La Yoga Tab 13 n'arbore pas de caméra à l'arrière, ce qui peut être un frein pour certains. Cette fonction aurait permis par exemple de photographier des documents pour les modifier à la volée, mais nous n'en tiendrons pas rigueur puisque cette tablette est, avant tout, pensée pour le divertissement et n'a pas pour vocation de devenir un appareil photo.

La sensation générale ressortant de cette tablette est très positive. Le renflement cylindrique en bas de tablette permet une prise en main verticale plus aisée et une stabilité accrue lorsqu'elle est posée sur une table. D'ailleurs, la polyvalence de positionnement, grâce au support arrière, offre véritablement la possibilité d'adapter l'inclinaison à nos envies, tandis que la finition globale très réussie fait de cette tablette un objet qu'on aime utiliser. Il faut cependant faire attention à ne pas tacher de gras ou de tout autre produit la partie arrière en alcantara.

Écran

Comme le nom de la tablette l'indique, nous avons le droit ici à une belle surface d'affichage de 13 pouces, une taille conséquente pour une tablette qui assure donc une expérience de visionnage convaincante. Un écran LCD à technologie LTPS propose une résolution 2K de 2160×1350 pixels, une luminosité de 400Nits et un taux de rafraîchissement, qui est cependant limité à 60 Hz.

Si l'absence d'OLED peut en déranger certains, il semble logique au regard du prix que Lenovo se soit orienté sur un écran en technologie LCD, qui reste malgré tout d'excellente facture.

La dalle est ici certifiée Dolby Vision et Netflix HD, l'ensemble offrant une expérience de visionnage vraiment convaincante. Les noirs sont profonds et le « blooming » indiscernable. Les couleurs sont vives et chatoyantes, la netteté est à couper le souffle grâce à sa résolution 2K. Bref, nous sommes ici en face d'une tablette équipée d'une dalle très bien calibrée. Le seul petit bémol concerne la luminosité assez faible, même lorsque l'on tente de la pousser au maximum. Consulter la tablette en plein soleil est donc bien moins agréable. Certes, l'écran proposé ici n'étant pas traité antireflet, vous pourrez utiliser la tablette comme “miroir”. Mais ce n'est pas sa vocation première, n'est-ce pas ?

Au-delà de ça, visionner du contenu ou jouer sur cette tablette est un réel plaisir. La dalle profite vraiment de sa certification Dolby Vision et de sa résolution 2K, rendant l'utilisation immersive. On aurait cependant apprécié une fréquence de rafraîchissement légèrement supérieure. Du 90 Hz n'aurait été de trop, notamment quand on prend en considération l'orientation gaming de la tablette.

Encore une fois, le support réglable à l'arrière prend tout son sens, permettant de positionner la tablette comme bon vous semble, soit en inclinaison « clavier » pour profiter d'une frappe plus aisée, soit en position « écran » pour regarder des films ou battre vos meilleurs scores.

Parlons également de l'entrée HDMI : celle-ci vous permet d'utiliser votre tablette comme écran secondaire de votre ordinateur, vous offrant donc un confort accru lors de l'utilisation de votre PC. Cette fonction est rapide à configurer, puisqu'il vous suffit de relier la tablette via le câble fourni, pour que cette dernière soit automatiquement reconnue comme un écran par l'ordinateur. La tablette saura donc directement devenir un atout majeur dans votre workflow, une fonctionnalité qu'on aimerait voir plus régulièrement sur les ardoises numériques.

Hardware et performances

La Yoga Tab 13 est la tablette Android de Lenovo la plus haut de gamme, chose qui se vérifie sur la fiche technique. Le SoC choisi par le constructeur est ici un Qualcomm Snapdragon 870, soutenu dans sa tâche par son processeur graphique, un Adreno 650. On retrouve notamment ce processeur sur le Motorola Edge 20 Pro qui a été récemment annoncé, mais également le Xiaomi Mi 10S dévoilé plutôt dans l'année.

La tablette profite également de 8 Go de mémoire vive en LPDDR5. Pour ce qui est du stockage, si le site de Lenovo annonce jusqu'à 256GO, la version commercialisée en France est équipée de 128Go d'espace, auquel il faut évidemment retrancher le poids du système. On aurait aimé la possibilité d'étendre la mémoire via une carte micro-SD, fonctionnalité qui est malheureusement absente sur ce modèle.

Côté Benchmark, il en résulte des scores tout à fait convaincants. À titre d'exemple, la console est au coude-à-coude avec un Galaxy S21 Ultra, et le dépasse même en Single Core avec un score de 968 contre 960. Le résultat en multi-core est tout aussi surprenant avec un score de 3086, qui place la tablette juste en dessous du S21 Ultra. Pour établir un parallèle encore plus parlant, la Yoga Tab 13 surpasse sans problèmes une Galaxy Tab S7+, vous assurant d'avoir entre les mains l'une des tablettes Android les plus performantes du marché.

Le combo offre donc des performances époustouflantes dans l'ensemble des situations, que ce soit en multitâche, comme sur des tâches relativement lourdes. De façon générale, la navigation est fluide et nous n'avons constaté aucun souci sur l'ensemble des applications que nous avons utilisés. Le hardware fait également la part belle aux jeux vidéo, puisque la Yoga Tab 13 fait tourner Genshin Impact (le jeu le plus gourmand du moment) sans sourciller avec les paramètres réglés au maximum, ce qui est assez rare pour être cité. Il ne vous reste plus qu'à trouver une bonne manette pour profiter d'excellentes sessions de jeu, même en déplacement.

Côté autonomie, la Yoga Tab 13 est équipée d'un accumulateur de 10 000 mAh, rien que ça. Lenovo annonce une longévité de 12 heures, longévité qui varie évidemment selon votre utilisation. Dans les faits, nous avons pu vérifier les propos de Lenovo : la batterie a tenu 11h30 sur une utilisation polyvalente regroupant de la VOD, des réseaux sociaux et une bonne session de jeu vidéo. Évidemment, une utilisation énergivore ou économe amènera indéniablement à une fluctuation de cette autonomie.

Lenovo indique que sa tablette se recharge, via l'adaptateur secteur de 30 W fourni, de 0 à 80% en 1h30. Là encore, cela se vérifie dans la pratique. Pour une recharge complète de 0 à 100%, il faudra compter 2 heures, ce qui reste respectable au regard de l'autonomie globale offerte par l'appareil.

Petit point compatibilité réseau : la YOGA TAB 13 vous offrira tout le nécessaire, ou presque. Vous pourrez profiter du Wi-Fi 6 (802.11 ax) et de l'ensemble des normes inférieures, mais également du Bluetooth 5.2. Cependant, le Snapdragon 870 est un processeur vendu avec pour argument sa compatibilité 5G. Une chose dont Lenovo n'a pas voulu profiter puisqu'il vous sera impossible ici de bénéficier d'une connexion cellulaire. Pour un outil pensé pour le déplacement, et intégrant un media center basé sur les applications de VOD, c'est regrettable. Il vous restera la possibilité de partager la connexion depuis votre smartphone, au détriment du débit qui sera moins convaincant.

Son

Point très intéressant de la tablette, le son est délivré par quatre haut-parleurs situés en haut et en bas de la tablette. Ces derniers sont signés JBL et offrent un son digne du nom qu'ils représentent. Les basses sont surprenantes pour un objet de cette taille, le son restitué est équilibré et puissant, sans montrer de faiblesse ou de saturation même à plein volume.

En plus d'offrir un son signé JBL, la Yoga Tab 13 est certifiée Dolby Atmos qui, couplé à l'écran Dolby Atmos, offre une excellente cohérence. Comme dit précédemment, Lenovo a pris soin de fournir également avec sa tablette un adaptateur USB-C vers mini Jack, qui rendra facile la connexion de n'importe quel casque sur la tablette pour ne pas déranger vos voisins dans les transports. Bien entendu, il est aussi possible de connecter un système d'écoute sans fil via le Bluetooth 5,2, une technologie qui vous assurera de ne souffrir d'aucune latence.

Côté captation, on trouve 3 microphones équipés d'une technologie de réduction de bruit ambiant, disposés de part et d'autre de l'appareil. Ils permettront de capturer votre voix sans être parasitée par les bruits alentour, pour assurer à vos interlocuteurs une bonne restitution audio.

Caméra

La Yoga Tab 13 n'est dotée que d'une unique caméra frontale de 8 MP. Celle-ci offrira somme toute des résultats satisfaisants pour de la visioconférence ou quelques selfies. Le capteur offre des résultats nets et précis. La gestion de la plage dynamique est correcte. Le détourage logiciel pour l'effet portrait fait un bon travail dans de bonnes conditions de luminosité, bien que quelques légères bavures au niveau des cheveux sont à prévoir.

Rien de surprenant à noter, si ce n'est l'absence de caméra arrière comme cité précédemment. Un choix assumé par la marque qui a choisi de privilégier la puissance et la finesse du produit.

Environnement

L'un des points forts de la tablette reste sa surcouche, ou plutôt la quasi-absence de cette dernière. Nous sommes donc avec ici une version d'Android 11 équipée d'une surcouche tellement légère que l'expérience se rapproche grandement d'une version « pure » de l'OS de Google. Ce qui est donc très agréable à utiliser au quotidien. Aucun “gros” bloatware n'est à mentionner : les applications présentes sont celles développées par Google, ainsi que Netflix et quelques outils de productivité de Microsoft, comme OneNote et Office. La seule mention du constructeur est visible dans les paramètres où vous pouvez, si vous le souhaitez, créer un compte Lenovo.

La Yoga Tab 13 propose également une intégration complète du « Google Entertainment Space ». Ce media center transforme votre tablette en Google TV qui regroupe l'ensemble de vos jeux, films, séries et livres électroniques disponibles pour un accès simple et rapide. Une fois connecté à vos différents services de VOD par exemple, vous pourrez retrouver toutes vos séries en cours facilement dans cet espace, ou rechercher directement depuis le Google Entertainment Space celle que vous souhaitez découvrir, vous évitant d'avoir à aller chercher vos applications sur l'écran d'accueil ou le tiroir d'app.