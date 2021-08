Tesla : la Model 3 coûte désormais moins cher que certaines voitures thermiques haut de gamme

La Model 3 se frotte désormais à ses concurrentes thermiques au niveau du prix. La voiture de Tesla est en effet moins chère que les BMW Série 3 et les Mercedes Classe C. En revanche, c'est sans compter les frais de livraison et les éventuelles réajustements chez les concessionnaires.

Grâce aux mesures gouvernementales qui se multiplient et aux avancées de la technologie, la voiture électrique s'annonce comme la nouvelle reine des routes. Ainsi, 40% des Français assure que leur prochaine voiture sera électrique. Mais il reste encore un obstacle de taille à son acquisition : son prix. En moyenne plus chère que sa comparse thermique, la voiture électrique peine encore à réellement se démocratiser. Toutefois, il convient de se montrer optimiste. Selon certaines études, elle deviendra moins chère que les véhicules à essence d'ici 2027.

Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas déjà le cas pour certaines d'entre elles. Avec la Model 3, Tesla a su séduire les automobilistes avec une voiture plus abordable que ses autres modèles. Si abordable d'ailleurs, que le constructeur affirme qu'elle coûte désormais moins cher que certaines voitures thermiques haut de gamme. Dans son rapport annuel, celui-ci cite notamment les BMW Série 3 et les Mercedes Classe C, toutes deux au-dessus de 40 000 $, alors que la Model 3 s'affiche à 39 990 $.

Sur le même sujet : Model 3, Model Y – plus de 6000 Tesla rappelées à cause d’un défaut très dangereux sur les freins

La Model 3 moins cher que les voitures thermiques… à certaines conditions

“Malheureusement, la plupart des autres véhicules électriques sur le marché aujourd'hui ont encore un prix supérieur de 10 000 à 20 000 dollars par rapport à leurs équivalents thermiques”, regrette Tesla. Pourtant, bien que ses affirmations sont techniquement vraies, le constructeur s'arrange quelque peu avec la réalité. Premièrement, il faut noter que ce dernier compare sa voiture avec d'autres modèles haut de gamme avoisinant le même prix. Il va sans dire qu'il est possible de trouver des voitures à essence beaucoup moins chères.

Ensuite, Tesla se tient bien de mentionner le coût de la livraison, qui dépasse les 1000 €, ce qui ferait passer le tarif de Model 3 au-dessus de celui-ci de ses concurrentes. Tout cela, sans compter sur le fait que le rapport utilise des chiffres de 2020, alors que la firme a augmenté le prix de ses voitures à plusieurs reprises en 2021. Enfin, le document ne prend pas en compte le fait que les fabricants passent par les concessionnaires, susceptibles d'adapter le prix en fonction du marché, alors que Tesla fonctionne via un système de vente directe.