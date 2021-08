AnTuTu dévoile le top des smartphones Android les plus puissants de juillet 2021

AnTuTu a mis en ligne le top des smartphones Android les plus puissants du mois de juillet 2021. Le mois dernier, c'est le Xiaomi Black Shark 4 Pro qui s'est imposé en tête des téléphones orientés haut de gamme. Sur le milieu de gamme, on retrouve le Xiaomi Mi 11 Lite sur la première place du podium.

Réglé comme une horloge, AnTuTu a révélé les classements destinés aux smartphones Android les plus puissants du marché chinois. Comme c'est le cas depuis plusieurs années, l'outil de benchmarking distingue les téléphones les plus premium des appareils abordables.

Pour le cinquième mois consécutif, c'est le Black Shark 4 Pro de Xiaomi qui se hisse en tête du classement. Grâce à son SoC Snapdragon 888 couplé à 16 Go de RAM, le smartphone gaming garde à bonne distance le ZTE Nubia Red Magic 6 Pro et le OnePlus 9 Pro. Le trio de tête n'a pas changé depuis plusieurs mois.

Xiaomi domine les classements AnTuTu de juillet 2021

On notera la remontée fulgurante du Realme GT, qui avait brièvement été banni du classement AnTuTu à la suite d'accusations de tricherie, et l'entrée en scène du Meizu 18. Comme c'était déjà le cas le mois dernier, le Xiaomi Mi 11 Ultra ferme la marche. Enfin, on remarquera que la totalité des smartphones représentés dans le classement haut de gamme sont alimentés par un SoC Snapdragon 888 de Qualcomm. Le fondeur ne laisse pas de place à la concurrence.

Le podium des smartphones milieu de gamme est à nouveau surplombé par le Xiaomi Mi 11 Lite. Avec son Snapdragon 780G, le téléphone reste devant les nouveaux fleurons de Honor, les Honor 50 et Honor 50 Pro. Visiblement, leur SoC Snapdragon 778 n'a pas fait le poids. On notera que l'entrée en scène du Realme Q3 Pro Carnival a poussé le Nova 7 de Huawei en dehors du classement.

Contrairement au classement haut de gamme, le top milieu de gamme met en avant une kyrielle de chipsets. On trouve ainsi des SoC Snapdragon de Qualcomm, des SoC Dimensity conçus par Mediatek et des puces développées par HiSilicon, la branche dédiée aux chipsets de Huawei. Que pensez-vous de ce classement ? On attend votre avis dans les commentaires.