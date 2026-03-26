Un capteur photo 200 MP sur un iPhone ? Ça risque de devenir une réalité

Apple songerait à intégrer un capteur grand-angle de 200 MP sur de futurs iPhone. Il pourrait s'agir d'une récente optique conçue par Sony.

apple iphone 17 pro max test
Crédit : Phonandroid

Apple n'a jamais vraiment participé à la course aux mégapixels que se sont livrées les marques de smartphones Android pendant une période. Les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, les derniers modèles haut de gamme, embarquent toujours une optique principale bénéficiant d'une définition de 48 MP, ce qui ne les empêche pas de produire des photos plus convaincantes que bien des mobiles équipés de capteurs munis de plus de mégapixels.

Mais la firme californienne pourrait bien se laisser séduire prochainement. D'après les informations du leaker Digital Chat Station, réputé pour ses sources provenant des chaînes d'approvisionnement et de production, Apple serait en train de tester un capteur photo de 200 MP pour de futurs produits. Celui-ci mesurerait 1/1,12″ et serait donc un peu plus grand que l'actuel capteur grand-angle de 1/1.28″ et 48 MP des iPhone 17 Pro.

Un capteur 200 MP sur les iPhone 19 Pro ?

En fait, on a déjà entendu parler récemment d'un capteur principal de 1/1,12 pouce pour une définition de 200 MP. L’Oppo Find X9 Ultra, le prochain smartphone premium du constructeur chinois, disposerait d'un capteur avec de telles caractéristiques. Attendu en avril, il pourrait ainsi nous donner un aperçu des performances possibles en photo d'un iPhone Pro à venir, en gardant en tête que la partie logicielle est aussi importante que la composante matérielle. Le vivo X300 Ultra sera aussi équipé d'un capteur similaire, et on sait qu'il s'agit du Sony LYTIA-90.

Un capteur aussi grand permet de mieux capturer la lumière et donc d'améliorer la netteté et la richesse des détails de ses clichés. Passer à 200 MP peut avoir un intérêt pour un pixel binning encore plus puissant, technique consistant à fusionner des pixels entre eux pour les agrandir, ce qui se traduit par l'obtention de plus de lumière par pixel et une réduction du bruit numérique. Comme le capteur 48 MP actuel est utilisé pour shooter des photos en 12 MP (4 pixels en 1), le capteur 200 MP servira surtout à produire des clichés en 12 MP (16 pixels en 1), même si un mode 50 MP (4 pixels en 1) n'est pas à exclure pour des besoins spécifiques.

Les iPhone 18 Pro qui sortiront en septembre 2026 n'auront pas ce fameux capteur 200 MP, mais les iPhone 19 Pro pourraient en profiter l'an prochain.


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