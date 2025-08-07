GPT-5 est disponible, ChatGPT passe dans une nouvelle dimension d’intelligence

Avec GPT-5, OpenAI entre dans une nouvelle ère d'intelligence. Toujours plus efficace et polyvalent, ce modèle débarque dès maintenant dans ChatGPT.

OpenAI annonce et lance ce 7 août 2025 GPT-5, son nouveau modèle d'IA. Sam Altman, patron de l'entreprise, n'y va pas par quatre chemins pour présenter GPT-5. Selon lui, il s'agit de loin du “meilleur modèle au monde”. Il estime qu'il représente une “étape importante” vers l'intelligence artificielle générale (IAG), stade auquel l'IA sera capable de réaliser n'importe quelle tâche intellectuelle à la portée d'un être humain.

Pour donner un ordre d'idée des progrès de ce nouveau modèle, Sam Altman compare GPT-3 à un lycéen, GPT-4 à un étudiant et GPT-5 à un groupe d'experts titulaires d’un doctorat. Jusqu'ici, GPT se contentait souvent de répondre à des questions. Dans cette nouvelle version, il peut accomplir des tâches de A à Z, qui requièrent pourtant un certain sens de la logique ou de l'organisation.

GPT-5, une nouvelle révolution de l'IA

Le premier grand changement apporté par GPT-5 est qu'il s'agit d'un modèle unifié. Il combine les capacités de raisonnement des modèles o d'OpenAI, avec la réactivité à toute épreuve des modèles GPT. L'une de ses grandes forces est le codage. GPT-5 peut développer un logiciel fonctionnel à partir d'une simple invite. La société a partagé de nombreux benchmarks montrant que GPT-5 surpasse tous ses concurrents (Anthropic, Google DeepMind, xAI…) sur de nombreux points, mais il faudra mettre le modèle à l'épreuve pour en avoir le cœur net en conditions réelles.

OpenAI souligne aussi que GPT-5 a moins tendance à mentir et à tenter de tromper l'utilisateur que les précédents modèles, renforçant la sécurité de l'outil. Il distingue aussi mieux s'il est en train d'être utilisé pour de mauvaises intentions. Il peut refuser davantage de répondre à des requêtes, et va moins rejeter de requêtes inoffensives. Pour Sam Altman et ses équipes, un enjeu est aussi d'améliorer la confiance qu'on peut avoir en l'IA.

GPT-5 est disponible pour tous les utilisateurs de ChatGPT, avec une limite d'utilisation faible pour les comptes gratuits, plus élevée pour les abonnés ChatGPT Plus et sans limite pour les abonnés ChatGPT Pro.