Ultra-performant, ce SSD Lexar de 2 To, parfait pour la PS5 est à moitié prix !

Le SSD Lexar Play d'une capacité de 2 To est à moitié prix chez la Fnac à l'occasion des French Days. C'est un excellent modèle pour la PS5 ou pour améliorer les performances de votre PC grâce à ses vitesses de lecture et d'écriture ultra-rapides.

Nous entrons dans la dernière ligne droite des French Days qui prendront fin le 30 septembre à 23h59. Il est encore temps de saisir les meilleures opportunité pour réaliser des économies sur une vaste catégorie de produits. Si vous prévoyez d'acheter du stockage pour votre PC ou votre console PS5, la Fnac propose une offre attractive sur le Lexar Play d'une capacité de 2 To.

Lexar Play de 2 To : un SSD ultra-performant à prix cassé

Habituellement vendu pour 200 €, le Lexar Play de 2 To est affiché en ce moment à 129 € sur le site de la Fnac. C'est déjà une belle réduction à la base, mais une réduction de 30 € supplémentaire s'applique automatiquement quand vous ajoutez le produit au panier.

Au final, le SSD vous reviendra à 99 € au lieu de 199,99 €, ce qui représente une réduction de 50%. Cette offre ne devrait pas rester disponible longtemps. Mieux vaut donc de ne pas trop tarder pour en profiter.

Pour ce qui est des caractéristiques, le Lexar Play est un SSD PCIe 4.0 ultra-performant, avec des vitesses allant jusqu'à 7400 Mo/s en lecture et 6500 Mo/s en écriture. De quoi profiter d'une expérience fluide et confortable : démarrage rapide, temps de chargement réduit pour vos jeux, ou encore des taux de transfert de ficher extrêmement rapides.

Notez que le SSD est vendue avec son dissipateur thermique. Il est donc directement compatible avec la PlayStation 5. Si vous recherchez un modèle alternatif, il y a aussi le SSD Crucial P310 de 1 To à 59,99 € en ce moment, avec le code AMZ10. La version avec dissipateur thermique coûte 20 € de plus, toujours avec le code promo.