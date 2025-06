TV QLED, OLED à prix cassé : voici les meilleures offres des soldes d’été

Les soldes d’été offrent des opportunités d’achat sur les TV de toutes les catégories. LG, Samsung, TCL, des téléviseurs de toutes les marques sont proposés pour une fraction de leur prix habituel. Vous trouverez ici les meilleures offres du moment.

Les soldes d’été sont en cours jusqu’au 22 juillet 2025. Si vous avez prévu d’acheter une nouvelle TV, plusieurs offres sont disponibles sur des modèles OLED, QLED ou LED de grandes marques. C’est le cas de la LG OLED C5 de 2025 dont le prix est en baisse de 300 € en ce moment ou encore de la S93D, une autre TV OLED populaire signée Samsung cette fois-ci. Voici les offres à voir de près.

TV OLED, QLED, LED : les meilleures offres des soldes d’été

TV LG OLED C5 55 et 65 pouces, dès 1499 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (55″)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (65″)

On ne présente plus la série C des TV OLED de LG. Le modèle C5 est disponible depuis quelques mois et il fait déjà l’objet d’une réduction de plusieurs centaines d’euros, aussi bien dans sa version de 55 que de 65 pouces. La première est proposée en ce moment à 1499 € au lieu de 1799 €, son prix conseillé. Vous profitez ainsi d’une réduction de 300 € qui n’est pas négligeable pour un modèle récent.

La version de 65 pouces est aussi en promotion, mais elle nettement plus chère. Comptez 1999 € au lieu de 2199 €. La réduction accordée ici est de 200 €. C’est le meilleur prix auquel vous le trouverez en ce moment chez plusieurs marchands, dans le cadre des soldes d’été.

Pour en venir à ses caractéristiques, la LG OLED C5 est une TV haut de gamme qui représente le parfait compromis entre la G5, un modèle ultra haut de gamme et la B4 de 2024 qui est une référence d’entrée de gamme.

La C5 dispose d’une dalle OLED EVO améliorée par rapport au C4. Elle offre ainsi une bonne luminosité et est compatible avec les formats Dolby Vision, HDR10+ et HLG, sans compter son contraste infini qui est une caractéristique propre à la technologie OLED.

TV Mini LED TCL C89K de 55 et 65 pouces, dès 1099 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (65″)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (55″)

C’est le successeur des très populaires C89B (2024) et C845. Ce modèle de 2025 est un excellent choix pour ceux qui recherchent une TV qui coche toutes les cases. Pendant les soldes d’été, vous pouvez profiter d’une très grosse remise sur la version de 55 pouces. Elle est à 1099 € au lieu de 1899 €, ce qui représente une réduction de près de 50%. Le prix affiché est de 1299 €, mais TCL propose en ce moment une offre de remboursement de 200 € sur le modèle de 65 pouces.

Si vous préférez celui de 55 pouces, il est à 799 € au lieu de 999 €, dont 100 € remboursés après achat. Comme d’habitude sur cette série, la version de 55 pouces utilise une dalle un peu moins avancée, mais satisfaisante.

Pour rappelle la TV TCL C89K de 2025 dispose d’un écran QD-Mini LED qui combine les technologies Quantum Dot et Mini LED pour une riche expérience visuelle. Ses points forts : une luminosité qui monte jusqu’à 4500 nits pour le modèle de 65 pouces, un contraste profond grâce à la technologie Mini LED, ainsi que des couleurs vives.

TV Samsung OLED S93D de 55 pouces à 999 € chez Darty

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C’est une alternative moins chère à la LG OLED C5 de notre sélection. Sortie en 2024, la TV Samsung OLED S93D est un modèle tout aussi intéressant qui n’a pas grand-chose à lui envier si ce n’est l’absence du Dolby Vision, un choix assumé par Samsung depuis plusieurs années.

Les deux modèles rivalisent de qualité sur tous les autres aspects. En ce moment, vous pouvez acheter la Samsung OLED S93D à moins de 1000 € dans sa version de 55 pouces. Elle est à 999 € très exactement sachant au lieu de 1199 €.

Pour découvrir plus d'offres, n'hésitez pas à consulter nos sélections d'offres en cours chez la Fnac et Darty et chez Boulanger dans le cadre des soldes d'été. Pour rappel, l'événement se déroule jusqu'au 22 juillet 2025, mais il va falloir faire vite pour éviter d'éventuelles ruptures de stock.