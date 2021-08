Offrez-vous cette TV QLED 4K UHD 43″ avec Android TV à prix réduit chez Cdiscount

Besoin d'une TV QLED 4K Ultra HD de 43 pouces compatible Android TV ? C'est possible grâce à ce bon plan Cdiscount où le site e-commerce français propose la Continental Edison CEQLED43SA21B7 à exactement 274,99 euros par l'intermédiaire d'un code promotionnel. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Profitez de la saison estivale pour vous procurer un téléviseur de 43 pouces à bas prix. Dans le cadre d'une offre à durée indéterminée, Cdiscount vous permet d'acquérir cette TV QLED 4K Ultra HD Continental Edison CEQLED43SA21B7 à 274,99 euros au lieu de 299,99 euros. Afin d'obtenir la réduction de 25 euros, il suffit de saisir le coupon TV25 au cours de l'étape du panier. À propos de la livraison, des frais de port seront appliqués à hauteur de 9,99 euros (minimum). Pour éviter de payer ce supplément, il est possible de tester gratuitement le programme CDAV qui permet d'avoir la livraison rapide à domicile.

Pour en revenir au téléviseur, le Continental Edison CEQLED43SA21B7 embarque une diagonale de 108 cm et les technologies 4K, UHD et HDR10. Avec l'intégration de la fonctionnalité Smart TV, du système Android TV et du Wifi, vous aurez la possibilité de retrouver les applications de streaming les plus connues comme Netflix, Youtube ou encore Prime Video. Concernant la connectique, on retrouve notamment 4 ports HDMI 2.0, 3 ports USB, une sortie audio numérique (optique) et un port réseau.

