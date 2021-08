TV OLED LG 65BX3 : Rue du Commerce l’affiche au meilleur prix

A la recherche d'une TV OLED d'une diagonale de 65 pouces ? Profitez de ce bon plan Rue du Commerce qui permet de s'équiper du modèle LG 65BX3 pour 1349 € au lieu de 1799 € soit une réduction de 450 €.

Dans le cadre d'un bon plan à durée limitée, Rue du Commerce propose la TV LG 65BX3 d'une diagonale de 65 pouces à 1349 € au lieu de 1799 €. Cela représente une belle réduction de 25%. Concernant la livraison, elle est proposée à partir de 29,99 €. Le tout revient donc livraison à domicile comprise à 1378,99 €.

Pour en revenir à la TV, la LG 65BX3 dispose de nombreux atouts. On retrouve par exemple la technologie d'affichage OLED, qui vous permet de profiter d'une excellente qualité d'images avec des contrastes infinis ainsi que des couleurs vibrantes. Cette TV affiche une diagonale de 65 pouces de définition 4K (3840 x 2160 px). Ses 4 ports HDMI 2.1, permettent de profiter des dernières fonctionnalités propres aux consoles nex gen telles que la PS5 et la Xbox Series X. Exploitez tout le potentiel des nouvelles consoles de Sony et de Microsoft.

Autres atouts, elle compatible Dolby Vision et Atmos. Et avec son haut-parleur intégré d'une puissance de 40, vous bénéficiez d'un son satisfaisant. Pas besoin d'investir dans une barre de son. C'est une Smart TV animée par WebOS, le système maison de LG. Il va sans dire que vous bénéficiez d'une connectivité au complet, en l'occurrence le Bluetooth, le Wifi et compatibilité avec les assistants vocaux de Google et d'Amazon (Alexa).

