Abonnement Canal+ pas cher : profitez vite de cette offre Veepee à partir de 9,90 €/mois

Avis aux fans de sport, de cinéma ou encore de séries ! Pendant une durée limitée, le site de ventes privées Veepee propose un abonnement Canal+ à partir de 9,90 euros par mois. Toutes les informations de ce nouveau bon plan TV sont à consulter dans la suite de l'article.

Veepee vous donne rendez-vous sur sa plateforme jusqu'au lundi 9 août 2021 à 6 heures précises pour profiter d'un abonnement Canal+ pas cher.

Pendant quelques jours, le site de ventes privées vous propose de choisir entre deux formules : un abonnement sur TV et multi-écrans à l’offre Canal+ à 9,90 €/mois pendant 2 ans (au lieu de 21,99 €/mois) ou un abonnement sur TV et multi-écrans à l’offre Canal+ et le pack Canal+ à 14,90 €/mois pendant 2 ans (au lieu de 36,99 €/mois). La première formule comprend notamment les deux chaînes Canal+ et Canal+ Décalé ainsi qu'un accès à la plateforme myCANAL (disponible sur PC/Mac, tablette, smartphone, consoles compatibles et téléviseur connecté compatible) et au service de journaux et magazines en illimité Cafeyn. Quant à la deuxième formule, elle contient essentiellement les chaînes Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Cinéma, Canal+ Séries, Canal+ Family et Canal+ Décalé et quatre chaînes digitales consacrées au sport.

Au terme des 24 mois (plus le mois en cours), le contrat d’abonnement est renouvelé pour 12 mois au tarif en vigueur à la date de reconduction du contrat, sauf résiliation.