Comment supprimer un compte Twitter pour de bon

Vous souhaitez quitter Twitter définitivement et supprimer votre compte à tout jamais ? Aucun problème ! La marche à suivre est en fait très simple. À travers ce tutoriel rapide, découvrez comment procéder pour quitter le réseau social et supprimer votre compte Twitter pour toujours !

Le réseau Twitter est un outil très pratique pour s’informer ou se divertir, mais à la longue, cette plateforme peut s’avérer plutôt lassante. De plus, le format très particulier des tweets, à savoir des messages très courts limités à 280 caractères depuis fin 2017, ne plaira pas forcément à ceux qui préfèrent les longs discours argumentés.

Il est également possible que vous souhaitiez vous retirer des réseaux sociaux pour préserver votre confidentialité et ne pas avoir d’identité publique sur internet, ou par crainte qu’un malware comme Chrysaor menace votre compte Twitter ou pour préserver vos données personnelles. Vous pouvez également avoir envie de quitter cette plateforme pour d’autres motifs personnels.

Avant de quitter Twitter, vous devez prendre en compte quelques détails techniques. Tout d’abord, il est impossible de supprimer son compte depuis l’application Twitter. Vous aurez besoin d’un navigateur sur ordinateur ou sur téléphone. Par ailleurs, sachez que Twitter conservera vos informations sur ses serveurs pendant trente jours après la désactivation du compte, au cas où vous changeriez d’avis. Pendant cette période de trente jours, vous pouvez réactiver votre compte en vous connectant simplement. Si vous souhaitez réellement que certains tweets disparaissent immédiatement, supprimez-les avant de désactiver le compte.

Notez enfin que Twitter a décidé de ne plus supprimer de compte inactif pour ne pas effacer celui d’un utilisateur décédé. En effet, les proches de ce dernier utilisent parfois ce compte comme d’un mémorial virtuel. En attendant qu’un nouveau système soit mis en place, Twitter n’efface plus aucun compte définitivement. D’ici là, si vous n’utilisez plus votre compte depuis longtemps, ce compte est considéré comme inactif et peut être réactivé à tout moment.

Étape 1 : ouvrez votre navigateur (Google Chrome, Safari, Firefox, etc.) et rendez-vous sur Twitter.com.

Étape 2 : cliquez sur le bouton « Profil et paramètres » en haut à droite.

Étape 3 : cliquez sur le bouton « Paramètres et confidentialité »

Étape 4 : faites défiler l’écran jusqu’en bas et cliquez sur le bouton « Désactiver mon compte »

Étape 5 : lisez les informations et cliquez sur le bouton « Désactiver @… »

Étape 6 : Entrez votre mot de passe et confirmez votre volonté de supprimer votre compte. C’est fait, votre compte est désactivé. Vous disposez à présent de 30 jours pour changer d’avis.

Ouvrez l’application Twitter (c’est logique)

(c’est logique) Cliquez sur votre profil (en haut à droite)

Rendez-vous sur Paramètres et Confidentialité

Appuyez sur Compte

Cliquez sur Désactivez votre compte (en bas)

(en bas) Confirmez en appuyant sur Désactiver en rouge en bas de page

Vous voulez simplement vous débarrasser de vos anciens tweets ? Il n’existe pas d’option pour le faire sans complètement supprimer votre compte. Pour cela :

Allez sur le site de Tweet Delete en cliquant ici et connectez le service à votre compte Twitter

Cet outil vous permet, avec des filtres, de sélectionner tout ou partie de vos tweets pour les supprimer. Vous pourrez également configurer un délai au-delà duquel tout tweet sera supprimé. Néanmoins, Tweet Delete ne peut supprimer que 3200 tweets à la fois – si vous être aussi accroc à Twitter que Donald Trump, il existe des services payants comme TweetEraser qui permettent d’automatiser cette tâche avec beaucoup plus de souplesse.

Avez-vous trouvé ce tutoriel utile ? Des suggestions pour l’améliorer ? Partagez votre retour dans les commentaires.