Votre iPhone est planté ? iOS 26 pourra bientôt le ressusciter sans câble ni ordinateur grâce à cette nouvelle fonction

Apple prépare une nouveauté majeure dans iOS 26 pour les situations de blocage critique. L’iPhone pourra bientôt se réparer sans passer par un Mac ou un PC. Cette fonction pourrait simplifier la vie de millions d’utilisateurs.

En cas de panne logicielle grave, les utilisateurs d’iPhone sont aujourd’hui contraints d’utiliser un ordinateur pour relancer leur appareil. Cette procédure impose de connecter ce dernier à un Mac ou un PC, souvent via un câble physique, en utilisant iTunes ou le Finder. Pourtant, de plus en plus de personnes utilisent exclusivement leur smartphone comme appareil principal, sans accès immédiat à un ordinateur.

Apple veut changer cette situation avec iOS 26, qui a déjà révolutionné le design des iPhone, en introduisant Recovery Assistant, un outil intégré de dépannage. Cette fonction a été mentionnée dans les notes de version de la bêta développeur 2 d’iOS 26, publiées le 23 juin 2025. Ce nouvel assistant est décrit comme un moyen de « récupérer votre appareil s’il ne démarre pas normalement ». Le téléphone pourra ainsi diagnostiquer lui-même le problème et tenter de le corriger, sans aide extérieure.

Recovery Assistant arrive dans iOS 26 pour restaurer un iPhone sans Mac ni PC

L’ajout de cette fonction marque une étape importante dans la stratégie d’Apple pour rendre l’iPhone totalement autonome. La possibilité de restaurer un appareil bloqué sans autre support technique représente un changement majeur pour des millions d’utilisateurs. Jusqu’ici, même en cas de simple dysfonctionnement logiciel, il fallait un autre appareil de la marque ou un ordinateur pour intervenir. Recovery Assistant permettrait d’éviter ces contraintes, même lors de pannes critiques.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple explore ce type de solution. En 2020, une version bêta d’iOS 13.4 faisait déjà référence à un système « OS Recovery » basé sur un serveur distant. L’année suivante, des rumeurs évoquaient un « Internet Recovery » capable de réinstaller complètement iOS sans connexion filaire. Recovery Assistant semble reprendre ces bases pour en proposer une version plus aboutie et intégrée. Cette évolution prend tout son sens avec le développement de modèles sans port physique. Une telle fonctionnalité serait indispensable pour l’iPhone 17 Air, dont la sortie est attendue entre le 12 et le 19 septembre 2025 selon le calendrier habituel de la société.