Voitures électriques : cette étude montre que quand il fait froid, mieux vaut en avoir une petite

Les grands véhicules électriques ne sont pas toujours à la fête quand les températures chutent. Une étude montre qu’ils deviennent bien plus gourmands en énergie. Le froid n’épargne décidément personne, pas même les batteries.

L’autonomie des voitures électriques sous un froid glacial, ça donne quoi ? Les résultats de plusieurs tests sont sans appel. En février 2025, un essai mené au Canada a comparé quatorze modèles électriques dans des conditions extrêmes. Tous ont vu leur autonomie chuter, parfois fortement. Mais les véhicules les plus légers, comme la Renault 5 E-Tech, s’en sont mieux sortis que les modèles plus massifs. Et c’est justement sur ces derniers que les températures basses font le plus de dégâts.

Des chercheurs de l’université Cornell, aux États-Unis, ont mené une étude approfondie sur de gros véhicules électriques, les bus en particulier, utilisés en milieu urbain. L’analyse s’appuie sur deux ans de données recueillies auprès d’un opérateur de transport public dans l’État de New York. Résultat : lorsque les températures descendent sous zéro, la consommation d’énergie grimpe, mettant à mal les estimations théoriques.

Les gros véhicules électriques consomment jusqu’à 48 % d’énergie en plus quand les températures sont negatives

Publiée sur ScienceDirect, l’étude a défini une plage de température optimale entre 16 °C et 30 °C. En dessous, les besoins énergétiques explosent : +48 % de consommation entre −4 °C et 0 °C, et encore +28,6 % entre −12 °C et 10 °C. Les chercheurs expliquent que la moitié de cette hausse est due au chauffage des batteries, qui doivent atteindre 24 °C pour fonctionner correctement. Le reste vient du chauffage de l’habitacle, particulièrement sollicité quand les portes s’ouvrent souvent en ville.

L’étude a porté sur des bus 100 % électriques, bien plus imposants que des modèles compacts. Ces batteries géantes, huit fois plus grosses que celles d’une voiture classique, sont difficiles à maintenir à température. Le système de freinage régénératif est lui aussi moins performant dans le froid. Pour limiter la surconsommation, les chercheurs suggèrent de recharger les batteries à chaud, de garer les véhicules en intérieur et de limiter les ouvertures inutiles. Ils recommandent également de repenser les itinéraires en fonction des saisons, en privilégiant les trajets avec moins d’arrêts en hiver, afin de réduire les pertes liées au chauffage. Des conseils bons à prendre… même pour les conducteurs de véhicules plus modestes.