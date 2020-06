Twitter permet désormais de poster des messages audios de 140 secondes

Twitter lance aujourd’hui une toute nouvelle fonctionnalité : les tweets audios. Ils permettent d’enregistrer de courts messages en lieu et place de texte. Une nouveauté qui s’inspire de ce que fait WhatsApp et qui n’est pour l’instant disponible que sur iOS.

Marre d’écrire pour tweeter ? Utilisez plutôt votre voix. Le réseau social Twitter vient de publier une nouvelle fonctionnalité. Il est désormais possible, en lieu et place de l’écrit, de publier des messages audios.

Cette fonctionnalité n’est pour le moment disponible que sur iOS, inutile donc de la chercher sur votre application Android. Sur la page de publication de tweet, une nouvelle icone est apparue : il suffit d’appuyer dessus et d’enregistrer son message. Il est possible alors de parler pour enregistrer un tweet audio de 140 secondes au maximum. Si vous dépassez cette limite, vous ne serez pas coupé, puisque la suite de votre message sera incluse automatiquement dans un deuxième tweet.

Chaque message vocal est transformé en vidéo, qui ne fait que diffuser du son en affichant votre photo de profil. Il s’agit encore d’un test grandeur nature et rien ne dit que Twitter conservera cette option à l’avenir.

On peut se demander à qui s’adresse ces tweets audios, en réalité. La grande force de Twitter est en effet de proposer des messages courts qu’on peut lire à la suite sur son téléphone un peu partout. Il y a bien le cas des vidéos, mais cela reste à part. Qui prendra du temps pour écouter un tweet audio alors qu’un texte est beaucoup plus rapide à lire ? Un souci qui agace déjà certains utilisateurs de Whatsapp, qui ont des sueurs froides à l’apparition d’un simple message vocal.

En tout cas, les marques pourraient profiter de cette nouvelle fonctionnalité. Microsoft ne s’est d’ailleurs pas fait prier, puisque la marque a publié le son de démarrage de la nouvelle Xbox Series X dans un tweet audio.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020