Amazon fait chuter le prix des écouteurs Beats Studio Buds grâce à cette vente flash

Vous êtes à la recherche d'une paire d'écouteurs sans fil à réduction de bruit ? Si c'est le cas, optez pour les Beats Studio Buds qui bénéficient d'une belle chute de prix grâce à une vente flash Amazon.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le géant Amazon n'a pas attendu le coup d'envoi officiel des soldes d'été 2025 pour faire chuter le prix des Beats Studio Buds. Dans le cadre d'une vente flash prenant fin le samedi 28 juin, les écouteurs sans fil de la marque américaine sont à 79 euros au lieu de 189,95 euros.

Cela correspond à une réduction de près de 60 % par rapport au tarif conseillé du produit. Pour information, l'offre promotionnelle concerne les trois coloris de la paire d'écouteurs, à savoir : noir, blanc et rouge. Aussi, l'article est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Les très bons Beats Studio Buds sont en promotion avant les soldes

Lancés par Apple il y a plus de quatre ans, les Beats Studio Buds sont considérés comme des écouteurs True Wireless de type intra-auriculaire. Ces petits accessoires disposent surtout de la réduction de bruit active qui permet de bloquer tous les bruits parasites, et de la norme IPX4 pour la résistance à l'eau et à la transpiration.

La paire d'écouteurs sans fil accompagnée d'un étui de recharge bénéficie d'une autonomie de 8 heures d'écoute. L'étui fournit deux charges supplémentaires afin d'atteindre les 24 heures d'autonomie au total. Grâce au système de charge rapide Fast Duel, celui-ci offre jusqu'à une heure d'écoute en 5 minutes de charge.

Compatibles avec les iPhone et les smartphones Android, les écouteurs Beats Studio Buds peuvent être reliés à votre appareil via la technologie sans fil Bluetooth. Pour les possesseurs d'iPhone, vous pourrez activer Siri les mains libres. Enfin, les Beats Studio Buds sont livrés avec des embouts de trois tailles différentes et un câble de charge USB-C vers USB-C.