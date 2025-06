Ne laissez jamais tous vos fichiers sur OneDrive, ce qu’a vécu cet internaute peut vous arriver aussi

Vous mettez toutes vos photos et tous vos fichiers sur le cloud ? La mésaventure de cet internaute va sûrement vous pousser à revoir votre stratégie de sauvegarde. Voici ce qu'il s'est passé.

Il n'a jamais été aussi simple de sauvegarder vos fichiers. Un simple glissé/déposé dans la fenêtre d'un service de cloud et le tour est joué. Le stockage en ligne est tellement entré dans les mœurs que la simple création d'un compte Google ou Microsoft vous donne droit à plusieurs gigas gratuitement. Rien ne vous oblige à vous en servir bien sûr, mais force est de constater que beaucoup le font pour libérer de la place sur le disque dur de leur PC ou smartphone.

D'autres préfèrent les bons vieux supports externes, les jugeant plus fiables et surtout : indépendant des grandes entreprises de la Tech. Votre clé USB est à vous et mis à part une défaillance technique, elle sera toujours là quand vous en aurez besoin. L'internaute répondant au pseudonyme de deus03690 sur Reddit le pense aussi. Il a l'habitude de stocker ses photos et autres fichiers sur plusieurs disques durs. Un jour, il a besoin de vider ces derniers et choisit de passer temporairement par OneDrive. Il n'aurait pas dû.

Un internaute transfère 30 ans de données sur OneDrive et perd tout sans raison

“Le plan était simple : télécharger sur OneDrive, puis transférer sur un nouveau disque plus tard“, explique deus03690. Il place donc “30 ans de photos et de travaux irremplaçables” sur le service de Microsoft, qui aussitôt après suspend son compte “sans avertissement, sans raison et sans aucun recours légitime“. L'internaute écrit au support 18 fois, mais ne reçoit que des réponses automatiques ne menant nulle part.

Spontanément, il se dit que “[Microsoft] ne peut pas prendre en otage toute la vie numérique d'une personne sans procédure en bonne et due forme, sans avertissement et sans obligation de rendre des comptes“. Un avis logique au fond, sauf qu'il ne vaut rien face aux conditions d'utilisation du compte Microsoft, nécessaire pour se connecter à OneDrive. Elles sont très claires à ce sujet.

Microsoft peut-il supprimer vos données stockées sur OneDrive ?

La réponse est oui : “En cas de clôture de votre compte Microsoft (que ce soit par vous ou par nous), plusieurs choses se produisent. Premièrement, vos droits d'utilisation du compte Microsoft pour accéder aux Services prennent fin immédiatement. Deuxièmement, nous effacerons les Données ou Votre Contenu associés à votre compte Microsoft […]. Troisièmement, vous êtes susceptible de ne plus avoir accès aux produits que vous avez achetés“.

La firme de Remond conseille elle-même “d'avoir un plan de sauvegardes régulières“. La version américaine du document précise aussi que “Microsoft ne sera pas en mesure de récupérer votre contenu ou vos données une fois votre compte fermé“. Autrement dit, il n'y a théoriquement pas de recours possible.

Dans le cas de deus03690, on ne sait pas ce qui a motivé la fermeture du compte. Il est déjà arrivé qu'un bug de OneDrive empêche les utilisateurs d'accéder à leurs dossiers, mais ce n'était que temporaire. Ici, les internautes penchent plutôt pour une violation des conditions d'utilisation du service, probablement actée par un système automatisé. Sans connaître la teneur des fichiers transférés, impossible de dire si une telle procédure serait justifiée le cas échéant.

Quoiqu'il en soit, les commentateurs rappellent l'importance de ne pas se reposer exclusivement sur le stockage en ligne. L'un d'eux évoque la règle du “3-2-1“, à savoir 3 copies en tout, 2 sur des supports physiques différents, et une dans le cloud. Quant aux recours possibles en cas de mésaventure de ce genre, ils semblent très restreints. Certains donnent des combines alambiquées pour entrer en contact avec un conseiller Microsoft par téléphone, d'autres disent de consulter directement un avocat. Sans garantie dans les deux cas bien sûr.