Twitter/X a perdu 600 millions de visiteurs en septembre 2023, l’hémorragie continue

Les derniers chiffres de fréquentation de Twitter sont très alarmants. Le cinquième site le plus consulté au monde a perdu plusieurs centaines de millions de visiteurs en un moins, et rien n'indique que la situation va s'arranger.

Il semble que la situation de Twitter est encore plus grave que ce qu’on pouvait imaginait. Des statistiques publiées par SimilarWeb nous apprennent que le réseau social a perdu 600 millions de visiteurs au mois de septembre. Une telle hémorragie serait mortelle pour n’importe quel autre service, mais X peut toujours compter sur 5,8 milliards de visites mensuelles.

Elon Musk et Linda Yaccarino, la nouvelle PDG de Twitter, ont tout de même des raisons de s’inquiéter, à l’heure où leur compagnie est désespérément en recherche de nouvelles sources de revenus. Au premier abord, la baisse de popularité du service est facile à expliquer. L’arrivée fracassante d’Elon Musk à la barre du navire Twitter a fait beaucoup de mécontents.

Les internautes fuient Twitter en masse, le réseau social est en perte de vitesse

Licenciements massifs, exploitation et mauvais traitement des salariés qui ont accepté de rester, modifications polémiques de la politique de la plateforme en matière de modération de la désinformation, la liste des griefs à l’encontre du multimilliardaire est longue comme le bras. Si l’on ajoute à cela que M. Musk veut désormais rendre payantes des fonctionnalités de base telles que la consultation et la publication de messages, on comprend pourquoi les « tweetos » et les annonceurs quittent le réseau social pour aller voir ailleurs.

Le phénomène est apparemment mondial. D’après Android Headlines, sur les « 176 pays qui ont accédé à Twitter en septembre, environ 83 % d’entre eux ont vu leur trafic diminuer ». De même, le site a constaté que les recherches sur Twitter ont baissé d’environ 20 % depuis qu’Elon Musk a repris les rênes de la compagnie, passant de « 14 millions de recherches mensuelles, à environ 11 millions un an plus tard ». Le début de la fin pour Twitter ? C'est encore tôt pour l'affirmer, mais une chose est sûre : les dirigeants de Twitter ont du pain sur la planche.