X (Twitter) : Elon Musk envisage de rendre le réseau social payant pour tout le monde

Elon Musk a annoncé que Twitter/X pourrait bientôt devenir payant pour tous les utilisateurs.

Depuis qu’il a repris les rênes de Twitter, chaque décision d’Elon Musk est scrutée à la loupe et, le plus souvent, critiquée. Il faut dire que le milliardaire a licencié plus de 6 000 employés tout de suite après avoir racheté l’entreprise, ce qui représente un écrémage de plus de 80 % des effectifs de l’entreprise. Cette réduction de la masse salariale n’a pas eu l’effet escompté, puisqu’en juin 2023, les experts estimaient que X/Twitter a perdu 2/3 de sa valeur depuis le rachat.

À lire — X : les tweets seront définitivement de l’histoire ancienne d’ici le 29 septembre

Dans ces conditions, il est plus que jamais nécessaire de rentabiliser le faramineux investissement de 44 milliards $. Le chef Twit a bien essayé de lancer en grande pompe une version revue et corrigée de l’abonnement Twitter Blue. Ce dernier offre la possibilité de rédiger des tweets de 25 000 caractères, ou encore de modifier vos tweets ou de voir moins de publicités, mais le succès commercial n’est pas au rendez-vous. Selon Mashable, le service Premium X, anciennement Twitter Blue, ne compte que 650 000 abonnés environ en avril 2023.

Elon Musk veut rendre X payant… pour renforcer la sécurité du réseau social

Les caisses du réseau social se vident tous les jours un peu plus, car les annonceurs sont de plus en plus nombreux à quitter la plateforme. Lors d’un entretien avec le Premier ministre israélien diffusé hier sur X, l’entrepreneur américain a annoncé une mesure qui pourrait un peu renflouer les caisses : l’instauration d’un abonnement généralisé. Ce dernier coûterait moins cher que les 9,60 € demandés aux abonnés français de Twitter Blue et permettrait, selon M. Musk, de renforcer la sécurité du service.

Il a ainsi déclaré : « La principale raison pour laquelle nous passons à un petit paiement mensuel pour l’utilisation de X est que c’est le seul moyen auquel je peux penser pour lutter contre les grandes armées de bots ». En effet, selon lui, la création d’un abonnement payant serait une bonne barrière contre la création de comptes par les robots, « car chaque robot devrait enregistrer une nouvelle carte de crédit ». Aucune date n'a encore été annoncée pour la mise en place de cette mesure, les discussions entre dirigeants étant encore en cours.