Disney+ : voici combien vous allez devoir payer pour partager votre compte avec un abonné supplémentaire

Le partage d'un compte Disney+ devient payant en France. Le service dévoile les tarifs pour ajouter un abonné supplémentaire à son profil et forcément, ça ne va plaire aux utilisateurs.

La fête est finie. Les plateformes de streaming ne sont plus les services qui se vantaient de proposer une vraie alternative que la télévision classique. Aujourd'hui, leurs films et séries sont interrompus par de la publicité, à moins de payer plus cher votre abonnement, et vous pouvez même regarder les chaînes du groupe TF1 sur Netflix, c'est dire. Il restait la possibilité de partager son identifiant et mot de passe pour diviser la facture et faire profiter la famille ou les amis. Mais ça aussi c'est terminé.

Dans cette chasse au partage de compte, Disney+ est le dernier arrivé. Le service a mis fin au procédé début janvier 2025, mais sans déployer la possibilité de le faire moyennant finance. L'option est pourtant disponible dans plusieurs pays autour de nous depuis des mois. Finalement, la France y a droit dès aujourd'hui, avec les tarifications qui vont avec. Alors que l'on s'attendait à un prix unique, il s'avère qu'il y en a deux.

Voici combien coûte le partage de son compte Disney+ en France

En fonction de votre formule Disney+, voici combien coûte l'ajout d'un abonné supplémentaire :

Disney+ Standard avec pub : 4,99 €/mois.

Disney+ Standard : 5,99 €/mois.

Disney+ Premium : 5,99 €/mois.

Notez que vous ne pouvez ajouter qu'une seule personne de plus sur votre compte. Disney+ précise que “l'Abonné supplémentaire doit avoir au moins 18 ans et vivre dans le même pays / la même zone géographique que le titulaire du compte. Il ne doit pas posséder d'abonnement Disney+ actif ou résilié“. La personne profitera du même catalogue que vous sur un seul appareil à la fois, avec un profil distinct auquel vous n'aurez pas accès.

Avec l'arrivée de cette option, le service cherche à augmenter ses revenus dans une période où Disney estime que le streaming est mort. En passant, n'espérez pas vous réfugier vers d'autres plateformes du même genre. Même Max, anciennement HBO Max, commence à faire payer le partage de compte à ses abonnés.