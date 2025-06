Ces vidéos hallucinantes montrent les Robotaxi de Tesla rouler à contre-sens dès leur premier jour

Tesla vient tout juste de lancer ses Robotaxi aux États-Unis. Mais les premières vidéos montrent des comportements étranges sur la route. Ces véhicules sans conducteur inquiètent dès leur première sortie.

Les véhicules sans chauffeur sont devenus une réalité aux États-Unis, mais leur intégration reste progressive. Plusieurs entreprises testent des flottes limitées, dans des zones précises, souvent avec des restrictions d’usage très encadrées. Ce déploiement par étapes permet d’évaluer les réactions du public et les performances techniques dans des conditions réelles.

Tesla a lancé son service Robotaxi à Austin, au Texas, le 22 juin 2025. Les trajets sont proposés via une application dédiée pour 4,20 dollars (environ 3,90 euros), mais uniquement à un groupe restreint d’utilisateurs. Les véhicules, des Model Y sans conducteur actif, circulent dans un périmètre géographique limité, avec un superviseur à bord. Ce lancement symbolique devait marquer une étape décisive dans l’ambition du constructeur sur le marché de la conduite autonome.

“Keep on running, keep on running”. – @TeslaBoomerMama as she watches @herbertong search for his first Robotaxi stopped to pick him up in Austin. Herbert got about a 1/4 mile of steps in but he finally found the Robotaxi. pic.twitter.com/7yXfeSqraf

— Miss Jilianne (@MissJilianne) June 22, 2025