L’application Xbox sur PC va devenir incontournable pour les joueurs avec cette nouveauté

Microsoft annonce une nouveauté pour l'application Xbox sur PC. Elle va ravir les joueurs, particulièrement ceux à la bibliothèque fournie qui ne savent plus trop où donner de la tête.

Il y a globalement 2 sortes de joueurs PC. Ceux qui se consacrent exclusivement à un jeu puis passent au suivant quand ils l'ont terminé, ou qu'ils en ont assez, et ceux qui accumulent les titres en sachant pertinemment qu'ils n'auront jamais le temps d'y jouer. Si vous êtes dans ce dernier cas, vous avez sûrement déjà entendu l'expression “pile de la honte”, c'est-à-dire ces jeux qui dorment dans notre bibliothèque Steam, Prime Gaming, Epic Games Store ou autre.

Et quand vous voulez en installer un, vous devez non seulement jongler entre des dizaines, voire des centaines de titres, mais aussi entre ces différentes plateformes. Microsoft veut justement vous aider. Pas à acheter moins de jeux, mais à passer moins de temps pour trouver le bon. L'application Xbox sur PC va en effet regrouper l'ensemble des titres que vous possédez, peu importe sur quel service vous l'avez installé du moment qu'il est intégré au programme.

Cette nouveauté de l'application Xbox sur PC la rend beaucoup plus pratique

“Grâce à la bibliothèque de jeux agrégée, les joueurs peuvent facilement lancer des jeux de Xbox, Game Pass, Battle.net et d'autres […] à partir d'une seule bibliothèque dans l'application Xbox PC. Que vous soyez sur un PC Windows ou un appareil portable, votre bibliothèque Xbox, des centaines de titres Game Pass et tous vos jeux installés sur les principales plateformes PC seront désormais à portée de main“, peut-on lire dans l'annonce de la fonctionnalité qui sera donc compatible avec la future console portable de Microsoft.

La firme ne le dit pas explicitement, mais Steam est bien pris en charge. Désormais, quand vous installez un jeu depuis l'un des services associés, il apparaît automatiquement dans les onglets “Ma bibliothèque” et “Les plus récents” de l'application Xbox sur PC. Il est également possible de masquer les jeux en provenance d'une certaine plateforme depuis les paramètres. Pour l'instant, seuls les inscrits au programme Xbox Insider profitent de la nouveauté. Elle sera déployée à tous les utilisateurs plus tard, sans précision de date.