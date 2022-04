Twitter pourrait bien accepter l’offre de rachat d’Elon Musk à 43 milliards d’euros

Le conseil d'administration de Twitter s'est réuni le dimanche 24 avril pour discuter de l'offre de rachat à 46,5 milliards de dollars d'Elon Musk. La volonté déclarée du conseil d'administration d'examiner sérieusement l'offre du PDG de Tesla révèle que Musk pourrait avoir une chance de rendre Twitter privé.

Initialement hostile à l'idée que le PDG de Tesla, Elon Musk, prenne le contrôle de Twitter, l'entreprise serait en train de reconsidérer l'idée après que le milliardaire ait déclaré la semaine dernière qu'il avait obtenu les 43 milliards d’euros de financement nécessaires. Pourtant, Twitter semblait vouloir tout faire pour contrer l’OPA d’Elon Musk, si bien que l’entreprise avait envisagé d’utiliser une « poison pill », un mécanisme qui consiste à rendre les actions et le capital d'une entreprise moins attractifs et surtout beaucoup plus onéreux pour celui qui souhaite en faire l'acquisition.

La décision de la société d'engager le dialogue avec Musk ne signifiait pas qu'elle accepterait son offre de 54,20 dollars par action, ont précisé les sources. Elle signifiait toutefois que Twitter étudiait la possibilité d'une vente à Musk à des conditions intéressantes. Cependant, l'insistance de Musk sur le fait que son offre pour Twitter est sa « meilleure et dernière offre » pourrait constituer un obstacle dans les négociations, ont indiqué les sources.

Twitter pourrait bientôt appartenir à Elon Musk

Elon Musk, déjà PDG de SpaceX ou encore de Tesla, a rencontré les actionnaires de Twitter ces derniers jours, afin d'obtenir leur soutien pour son offre. Il a déclaré que Twitter devait être privatisé pour se développer et devenir une véritable plateforme de liberté d'expression. De nombreux actionnaires de Twitter auraient contacté la société après que Musk a présenté son plan de financement détaillé pour son offre et l'ont exhortée à ne pas laisser passer l'occasion d'un accord, ce qui force donc la main au conseil d’administration, qui se doit de prendre des décisions allant dans le sens de ses actionnaires.

Musk a publiquement soulevé des questions sur l'avenir de Twitter, sondant à plusieurs reprises ses 81 millions de followers sur les changements qui pourraient être apportés à l'entreprise. Celui-ci avait notamment proposé de transformer le siège social de Twitter en refuge pour SDF, introduire un bouton de modification après la publication d’un tweet ou encore de retirer la lettre « m » de Twitter.

Source : NYT