Le casque Nothing Headphone (1) se dévoile dans cette fuite avec un look rétro et transparent qu’on n’avait pas vu venir

Nothing prépare le lancement de son tout premier casque audio. Mais des fuites en ligne révèlent déjà un design étonnant, entre transparence, formes rétro et détails inattendus. Un modèle qui, fidèle à l’ADN de la marque, ne passera clairement pas inaperçu.

Depuis sa création, Nothing s’est imposée comme une marque qui mise autant sur le design que sur la technologie. Après des écouteurs et des smartphones reconnaissables au premier coup d’œil, la marque s’apprête à élargir sa gamme avec un casque audio sans fil. Et comme souvent avec cette marque, l’apparence joue un rôle clé. Les fuites dévoilent un produit qui sort de l’ordinaire, bien avant sa présentation officielle.

Baptisé Headphone (1), ce premier casque audio supra-auriculaire devrait être dévoilé début juillet, aux côtés du prochain smartphone Nothing. Pourtant, de nombreuses images et vidéos ont déjà été partagées sur X et Instagram. Elles montrent un design original, avec des coques translucides et une forme d’écouteur peu commune, en “squircle”, c’est-à-dire entre le carré et le cercle. On remarque aussi la présence d’un port jack 3,5 mm, un détail de plus en plus rare dans l’univers audio. À noter que le Nothing Phone (3), attendu le même jour, pourrait de son côté abandonner le système Glyph, l’une des signatures visuelles les plus distinctives de la marque.

Le casque Nothing Headphone (1) adopte un style rétro-transparent et des boutons bien visibles

Les images révèlent deux coloris — noir et blanc — ainsi qu’un design divisé en deux matériaux : du métal en base et du plastique en partie supérieure, évoquant une cassette audio. Plusieurs boutons sont visibles sur les coques, dont deux sur le côté et un sur la surface externe. Selon les propos d’un responsable de Nothing, chaque bouton aurait une forme distincte, pour faciliter l’usage à l’aveugle. On aperçoit aussi le logo “Sound by KEF”, confirmant la collaboration avec la marque britannique spécialisée dans l’audio haut de gamme.

Bien que le casque soit sans fil, la présence d’une prise jack permet une utilisation filaire, avec une qualité sonore potentiellement meilleure et sans dépendre de la batterie. Le casque ne semble pas pliable, d’après les premières images. Tout comme avec les écouteurs Nothing Ear, la marque revient à ses racines : un design singulier, des choix audacieux, et une volonté de se démarquer. Le prix attendu avoisinerait les 299 €, ce qui place ce casque dans le haut de gamme grand public.