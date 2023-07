À l'occasion d'une vente flash, une trottinette électrique de la marque Xiaomi bénéficie de 50 euros de réduction sur le site Boulanger. Grâce à la remise, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro passe sous la barre des 650 euros.

En parallèle du Prime Day Amazon 2023, Boulanger effectue une vente flash sur une sélection de produits high-tech jusqu'à ce mardi 11 juillet.

Dans son rayon dédié à la mobilité électrique, on retrouve notamment une trottinette Xiaomi en promotion. Affichée en temps normal à 699 euros, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est vendue à 649 euros. Pour information, la réduction de 50 euros se fait lorsque le produit est ajouté au panier et la livraison est gratuite à domicile ou en magasin Boulanger.

D'une puissance de 350 Watts et d'un poids à vide 16,5 kilos, la Electric Scooter 4 Pro de Xiaomi est une trottinette pliable qui bénéficie surtout d'une autonomie maximale de 55 km grâce à sa batterie de 446 Wh et à une charge complète de 9 heures. À propos des accessoires, on retrouve notamment un adaptateur secteur, une clé Allen en T, un adaptateur de buse prolongé et cinq vis. Pour plus d'informations sur l'engin électrique, n'hésitez pas à consulter notre article consacré au test de la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro.