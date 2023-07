Prime Day : des caméras de surveillance à prix mini sur Amazon

Ça y est, le top départ des offres du Prime Day est lancé ! Alors que l’évènement Amazon se déroule les 11 et 12 juillet, certaines promotions dont déjà accessibles aux abonnés Prime. Découvrez ainsi notre sélection des meilleurs bons plans sur les caméras de surveillance. Avec les vacances d’été, ces offres tombent à pic !

Notre sélection des meilleures offres sur les caméras de surveillance pendant le Prime Day

En parallèle des soldes, Amazon organise le Prime Day durant 2 jours. Cet évènement qui se déroule cette année du 11 au 12 juillet inclus est l’occasion de faire encore plus de bonnes affaires. En effet, durant cette courte période, Amazon casse les prix sur de nombreux produits. Mais pour en profiter, vous devez être membre d’Amazon Prime.

Vous n’êtes pas encore abonné ? Pas de souci, aucune ancienneté n’est requise. Profitez dès à présent de la période d’essai de 30 jours offerte par le géant du e-commerce. Si au final vous souhaitez résilier votre abonnement Amazon Prime après cette période d’essai, vous ne serez pas débité.

En plus des offres exceptionnelles du Prime Day, vous aurez accès aux nombreux services et avantages d'Amazon dont la livraison gratuite en un jour, l’accès à Prime Video, Photos, Reading et Gaming ou encore l’utilisation de Amazon Music.

Les offres du Prime Day sont l’occasion de sécuriser votre maison à moindre coût. Les caméras de surveillance connectées sont ainsi affichées à prix réduit. Vous pourrez voir en temps réel ce qu’il se passe chez vous et dans les environs de votre maison. Avec les vacances d’été et le risque accru de cambriolage, ce genre d’équipement peut faire la différence et vous permettre de partir tranquille.

Cliquez ici pour accéder à toutes les offres du Prime Day

Kit de 4 caméras extérieures Ring à 189,99€ au lieu de 329.99€

Habituellement en vente à 329.99€, le kit de 4 caméras extérieures Ring passe à seulement 189,99€ durant le Prime Day.

Les caméras sans fil fonctionnent à l’aide du WiFi et d’une batterie, ce qui vous permet de l’installer où bon vous semble. Elles sont résistantes aux intempéries et supportent une température allant de -20°C à +50°C. Équipées de l’audio bidirectionnel, vous pourrez voir mais également entendre et parler à vos visiteurs. Les images fournies sont en HD 1080p et les caméras bénéficient d’un angle de vision de 130°.

La détection de mouvement vous permet de recevoir des alertes en temps réel sur votre smartphone lorsqu’un individu est détecté par les caméras. Vous saurez ainsi quand quelqu’un passe dans votre jardin. En combinant vos caméras de surveillance avec votre Echo Show, Echo Spot ou Fire TV, vous pourrez utiliser la commande vocale Alexa pour surveiller votre domicile. Ring vous offre également un essai de 30 jours à l’abonnement nécessaire pour l’enregistrement des vidéos.

Vous pouvez également acheter la caméra extérieure sans fil Ring à l’unité, à 59,99€ au lieu du prix de vente habituel de 99,99 €.

Kit 3 caméras de surveillance Blink Outdoor + la sonnette connectée Blink Video Doorbell + pont de connexion Blink Sync Module 2 à 134,99€ au lieu de 319,98€

Durant le Prime Day, le prix du kit de 3 caméras de surveillance extérieure de la marque Blink chute à seulement 134,99€. Ne manquez pas cette jolie promotion également disponible en kit de 2 caméras.

Le kit de 3 caméras Blink Outdoor est accompagné de la sonnette connectée Blink Video Doorbell et du pont de connexion Blink Sync Module 2 pour vous offrir une surveillance complète.

Les caméras de surveillance bénéficie d’une résolution HD 1080p et de la vision infrarouge la nuit. Elles fonctionnent sans fil à l’aide de deux piles AA au lithium fournies. Résistantes aux intempéries, vous pouvez les utiliser aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

Vous avez la possibilité de définir des zones de détection de mouvements avec l'application Blink Home Monitor. Vous ne recevrez ainsi des notifications que si un mouvement est détecté dans cette zone précise. Pour enregistrer des vidéos, Blink vous permet d’utiliser le Cloud (avec un abonnement payant) ou d’enregistrer directement localement sur le pont de connexion Blink Sync Module 2 ou à l’aide d’une clé USB.

Enfin, la sonnette connectée Blink Video Doorbell vous permet d’avoir des vidéos HD, des notifications en cas de mouvement ou de sonnette enclenchée. Elle est équipée de |’audio bidirectionnel qui vous permet d’entendre et de parler aux visiteurs à votre porte.

Vous avez aussi la possibilité d’acheter la caméra de surveillance extérieure Blink Outdoor à l’unité, à 44,99€ au lieu de 99,99€.

Caméra de surveillance intérieure Blink Mini à 20,99€ au lieu de 34,99€

Si vous cherchez une caméra de surveillance compacte pour l’intérieur de votre habitation, ce bon plan pourrait vous intéresser. La Blink Mini est proposée à seulement 20,99€ au lieu de 34,99€.

Malgré sa petite taille, elle joue dans la cour des grands. Capable de filmer en HD 1080p, la Blink Mini est dotée de la vision nocturne, de la détection de mouvements et de l’audio bidirectionnel. Vous pourrez ainsi surveiller l’intérieur de votre maison ou de votre appartement de jour comme de nuit, entendre et parler aux personnes ou animaux chez vous et recevoir des notifications dès qu’un mouvement est détecté.

Caméra de surveillance intérieure Ring Indoor Cam à 34,99€ au lieu de 49.99€

Ring propose également des caméras de surveillance pour l’intérieur de votre habitation. La Ring Indoor Cam est une caméra HD d’intérieur compacte. Branchez-la simplement à une prise électrique pour la faire fonctionner et connectez-la au WiFi pour voir en temps réel ce qu’il se passe chez vous depuis votre smartphone.

Grâce au système audio bidirectionnel, vous pouvez interagir avec les personnes ou les animaux de compagnie restés chez vous. Dès qu’un mouvement est détecté, la caméra vous envoie une notification en temps réel.

Kit d’alarme 5 pièces Ring Alarm + caméra intérieure Indoor Cam à 159,99€ au lieu de 249,99€

Les kits d’alarme sont également à un bon prix durant le Prime Day. Ce kit Ring Alarm Kit est composé d’une caméra de surveillance et de 5 pièces (la base, le pavé numérique pour activer et désactiver le système depuis l'intérieur de votre domicile, le capteur de contact qui vous notifie dès qu’une porte ou une fenêtre est ouverte, un détecteur de mouvements et un amplificateur de portée). Il est proposé à seulement 159,99€ au lieu de 249,99€.

En connectant les appareils au WiFi, vous pouvez recevoir des notifications en temps réel sur votre smartphone lorsque l’alarme est déclenchée. Vous pourrez également surveiller en direct votre habitation grâce à l’application.

Compatible avec Alexa, vous avez la possibilité d’activer ou désactiver votre alarme avec la commande vocale.

Sonnette vidéo connectée Blink Video Doorbell à 39,99€ au lieu de 69,99€

Si vous cherchez une sonnette connectée avec système vidéo alors ce modèle, conçu par Blink, est un excellent choix. Il vous permet de répondre aux personnes qui sonnent à votre porte même si vous n’êtes pas chez vous. Vous recevez directement sur votre smartphone la vidéo en HD 1080p avec système infrarouge pour pouvoir voir clairement de jour comme de nuit.

Le système audio bidirectionnel vous permet d’entendre votre interlocuteur et de lui répondre. Vous pouvez recevoir une notification dès que quelqu’un appuie sur la sonnette ou même dès que la caméra détecte un mouvement. Simple à installer et certifiée IP54, la sonnette offre également une longue autonomie grâce à ses deux piles AA au lithium incluses.

Normalement disponible pour 69,99€, elle bénéficie en ce moment d’une réduction de 43% et passe à seulement 39,99€. D’autres kits incluant la Blink Video Doorbell sont aussi disponibles en promotion qui peuvent inclure le Sync Module 2 et/ou un carillon.

