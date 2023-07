Prime Day Kindle : la liseuse Amazon (2022) est à 69,99 €

Superbe offre promotionnelle chez Amazon à l'occasion du Prime Day 2023 ! Sur le site du géant américain du commerce en ligne, il est possible d'avoir le modèle 2022 de la liseuse Kindle sous les 70 euros grâce à une réduction de 30%.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est le Prime Day 2023 avant l'heure chez Amazon ! Juste avant le coup d'envoi officiel, le site e-commerce a déjà mis en avant ses propres produits high-tech, à l'instar du Fire TV Stick 4K qui est à -63%.

Cette fois-ci, Amazon permet aux fans d'ebooks de s'offrir le Kindle 2022 en promotion. Proposée en deux coloris au choix, la liseuse Amazon est à 69,99 euros au lieu de 99,99 euros. L'offre promotionnelle concerne le modèle “avec publicités”. Pour l'autre modèle (“sans publicités”), celui-ci est 10 euros plus cher.

Pour rappel, la version 2022 de la liseuse Kindle dispose essentiellement d'un écran de 6 pouces avec une technologie d'affichage de polices optimisée, d'un espace de stockage de 16 Go et d'une batterie dont l'autonomie peut aller jusqu'à 6 semaines. Concernant des dimensions, l'appareil mesure 157,8 x 108,6 x 8,0 mm, pour un poids estimé à 160 grammes environ. Pour terminer, la Kindle Amazon peut être reliée au Wi-Fi domestique grâce à la prise en charge des réseaux 2,4 GHz et 5,0 GHz.