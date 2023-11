Steam : les manettes PS4 et PS5 sont enfin pleinement compatibles, voici ce que ça va changer

Jouer à des jeux sur Steam avec une manette Xbox a toujours été une expérience très simple, mais cela n’a jamais été le cas avec des manettes DualShock et DualSense de la PlayStation. Steam corrige cela avec sa dernière mise à jour.

Si vous jouez déjà sur PlayStation avec une manette DualSense ou DualShock, mais qu’il vous arrive également de vouloir essayer des jeux sur PC, il y a une bonne nouvelle pour vous. Steam est désormais pleinement compatible avec ces manettes. Auparavant, celles-ci n'étaient pas toujours reconnues comme des manettes PlayStation.

Le dernier correctif Steam intégrera, identifiera et fournira l'API d'entrée pour les manettes PlayStation DualSense et DualShock, fournissant ainsi les outils nécessaires aux développeurs de jeux et des informations à ses utilisateurs. On devrait donc avoir droit à plus de fonctionnalités pour les manettes PlayStation sur PC.

Lire également – Steam Deck OLED : Valve lance une nouvelle version encore plus puissante, voici tous les changements

Trouver un jeu compatible avec les DualSense et DualShock devient plus facile

Valve a indiqué dans un communiqué que le hub de Steam, adapté aux manettes, offre désormais une option permettant de filtrer les jeux en fonction de la prise en charge de l'une de ces manettes (ou même de plusieurs manettes, si vous le souhaitez). Ainsi, si vous souhaitez savoir quel jeu prend en charge la dernière manette DualSense de la PlayStation 5, il vous suffit de cliquer sur le nouveau filtre et d'explorer les résultats.

De plus, dans votre bibliothèque de jeux personnelle, tous les produits qui prennent en charge une manette que vous avez utilisée sont signalés comme tels, afin d'attirer votre attention lorsque vous parcourez votre collection de jeux, au cas où vous l'auriez manquée. Des filtres de manettes sont également présents.

Si vous vous demandez pourquoi Valve tient tant aux manettes alors qu'il s'agit principalement d'une plateforme PC, le blog explique également cela : il note qu'environ 12 % des joueurs actifs sur Steam utilisent régulièrement des manettes, et dans certains jeux, les chiffres sont beaucoup plus élevés : certains jeux de balle populaires peuvent avoir jusqu'à 80 % de leurs joueurs qui utilisent des manettes plutôt que des claviers, et certains RPG ont plus de 50 % de joueurs qui font la même chose. Même si les manettes Xbox sont de loin les plus populaires, près de 27% des joueurs de manette utilisent aujourd’hui une DualSense ou une DualShock. Il devenir donc urgent pour Valve de rendre sa plateforme compatible avec les manettes de Sony.