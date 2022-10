Très bon prix sur le pack Google Pixel 7 + écouteurs Pixel Buds Pro chez Boulanger

Envie de vous procurer l'un des derniers smartphones de Google ? En ce moment, le Pixel 7 fait l'objet d'un très bon deal à saisir sur le site Boulanger. Il est en effet proposé dans un pack avec les écouteurs Pixel Buds Pro.

Moins de deux semaines après avoir été dévoilé en même temps que le Pixel 7 Pro, le Google Pixel 7 est vendu sous forme de pack par l'enseigne française Boulanger.

Au cours d'une offre à durée indéterminée, le smartphone 5G de la firme de Mountain View peut être obtenu au prix de 649 euros sur le site e-commerce français. De plus, les écouteurs Pixel Buds Pro de Google d'une valeur de 219 euros sont offerts.

À propos de ses points forts, le Google Pixel 7 est équipé d'un écran OLED de 6,3 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1 080 x 2 400 pixels, un format 20:9, un affichage fluide jusqu'à 90 Hz, un verre Corning Gorilla Glass Victus et un rapport de contraste de 1 000 000:1. On retrouve également le processeur Google Tensor G2 avec puce Titan M2, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage interne de 128 Go, une batterie d'une capacité de 4 270 mAh avec la recharge rapide (jusqu'à 50% de charge en 30 minutes environ) et le système d'exploitation mobile Android 13.

Quant à l'APN, un capteur grand angle Quad Bayer de 50 MP avec technologie Octa PD, un appareil photo ultra grand angle de 12 MP et une caméra frontale de 10,8 MP sont de la partie. Enfin, la connectique est composée du Wi-Fi 6E (802.11ax), du Bluetooth 5.2, du NFC et du Google Cast.