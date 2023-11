Toyota fait le pari du recyclage pour fabriquer ses nouvelles batteries électriques

Toyota vient d'annoncer un nouveau partenariat d'envergure avec Redwood Materials, société américaine dirigée par le co-fondateur de Tesla. Grâce à cet accord, le constructeur japonais veut s'engager à recycler les matériaux de ses modèles électriques et hybrides en fin de vie, comme les premières Prius, pour fabriquer les batteries de ses futurs EV.

Que faire des batteries électriques usagées des premiers modèles électriques ou hybrides lancés sur le marché ? Plusieurs constructeurs ont essayé d'apporter une réponse à cette question. Du côté de Volkswagen par exemple, la firme allemande a lancé en juillet 2022 le tout premier conteneur de stockage à énergie constitué de vieilles batteries d'ID.3.

Selon les précisions de VW, cet PCS est capable de recharger jusqu'à 8 voitures simultanément, avec une puissance de charge de 150 kW. Bien entendu, il ne s'agit qu'une idée parmi d'autres. Concernant Toyota, le marque japonaise a décidé de faire le pari du recyclage pour fabriquer les batteries de ses futurs modèles électriques.

Pour ce faire, l'entreprise nippone vient d'annoncer un partenariat d'envergure avec Redwood Materials, une société américaine spécialisée dans le recyclage de composants automobiles. Cette compagnie, dirigée par le co-fondateur de Tesla JB Straubel, s'est forgée une belle réputation depuis quelques années. Elle travaille notamment avec Tesla dans le Nevada, ou encore avec Ford et Panasonic.

A lire également : Voitures électriques :- Volkswagen a trouvé comment recycler les vieilles batteries

Toyota veut recycler les composants de ses vieux modèles hybrides et électriques

Avec cet accord, Toyota ambitionne de créer un écosystème de batteries en boucle fermée, en fabriquant les accumulateurs pour ses modèles électriques aux Etats-Unis et non à l'étranger. Ainsi, Redwood se chargera notamment de recycler les vieilles batteries des modèles électriques et hybrides en fin de vie de Toyota, comme les premières Prius. En outre, la structure fournira également des matériaux recyclés pour les cathodes et anodes des futures batteries Toyota (20% de nickel recyclé, 20% de lithium recyclé et 50% de cobalt recyclé).

Les composants fabriqués par Redwood serviront à alimenter la production de la prochaine usine de batteries de Toyota qui doit voir le jour en Caroline du Nord dès 2025. La création de ce site a coûté la bagatelle de 14 milliards de dollars à l'entreprise japonaise.

“Aujourd'hui, avec Redwood Materials, Toyota fait un pas décisif vers un avenir durable. Non seulement, ils s'efforcent de garantir une gestion responsable de la fin de leurs véhicules électriques, mais ils prévoient également de construire leur prochaine génération de voitures électriques en utilisant en partie des composants de batterie durables et fabriqués dans le pays”, a déclaré Cal Lankton, directeur commercial de Redwood Materials.

Source : Automobile Propre