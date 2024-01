Toyota maintient sa place de numéro 1 dans l’automobile, mais la menace Tesla rôde

Pour la 4e année consécutive, Toyota a conservé sa position de numéro 1 mondial des ventes de voitures avec près de 11,2 millions de véhicules écoulés. Toutefois, le géant japonais accuse un retard considérable sur un marché pourtant extrêmement porteur : celui de l'électrique. Pour l'instant, Tesla en reste le leader incontesté.

Toyota est bien décidé à rester au sommet de l'Olympe. Pour la 4e année consécutive, le géant japonais a conservé sa position de numéro 1 mondial avec près de 11,2 millions de véhicules écoulés entre janvier et décembre 2023. Cette belle performance prend en compte les ventes des différentes marques du groupe, à savoir Toyota, Lexus, Daihatsu et Hino. Pour la compagnie nippone, l'année 2023 marque une progression significative des immatriculations, à hauteur de 7,2 % par rapport à 2022.

D'après les dires de Toyota, elle doit notamment ses chiffres à l'explosion des ventes de ses véhicules hybrides, sans oublier la fin de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. On se souvient qu'en 2021, le constructeur avait été contraint de réduire sa production de 40 %, faute de composants électroniques en quantité suffisante. Comme dit plus haut, cela fait donc 4 ans maintenant que Toyota occupe la première place sur le marché mondial de l'automobile. Un titre ravi en 2020 au mastodonte allemand Volkswagen et qu'elle a fait en sorte de conserver depuis.

Notez d'ailleurs que le groupe VW détient toujours la médaille d'argent en 2023, avec 9,24 millions de véhicules vendus. Comme son concurrent japonais, la compagnie germanique a enregistré une belle progression de +12 % par rapport à 2022. On retrouve enfin sur la 3e marche du podium l'entreprise sud-coréenne Hyundai, avec 7,3 millions d'exemplaires écoulés.

Toyota reste le numéro 1 sur le thermique… mais reste à la traîne sur l'électrique

Néanmoins, il y a bien un secteur sur lequel Toyota affiche un retard conséquent : le marché de l'automobile électrique. Pour cause, avec seulement 104 018 véhicules wattés vendus en 2023, le champion nippon fait pâle figure face à Tesla et ses 1,81 million de modèles électriques livrés durant l'année… Comment expliquer de telles contre-performances du numéro 1 mondial sur l'électrique ?

Tout d'abord, et Toyota ne s'en cache pas, la marque japonaise ne croit pas vraiment en la motorisation électrique. Son président Akio Toyoda l'a encore rappelé récemment à l'occasion d'un évènement commercial à Tokyo en janvier 2024. A ses yeux, les véhicules électriques ne représenteront jamais plus de 30 % des parts de marché mondiales à l'avenir. Selon lui, les conducteurs se tourneront plutôt vers l'hybride et les véhicules à piles à hydrogène, des technologies plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement d'après ses dires. Cette défiance envers l'électrique se traduit directement dans la pauvreté de la gamme wattée de Toyota. En France, le catalogue pour les particuliers se constitue seulement de la bZ4x. On retrouve ensuite des utilitaires comme le PROACE City Electric ou le PROACE Electric. Toyota est donc loin d'égaliser la richesse des catalogues électriques proposés par ses concurrents, Volkswagen, Stellantis et Tesla en tête.