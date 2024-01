La première course en jetpack est officielle, c’est pour bientôt !

Pour la première fois dans l'histoire, Dubai sera le théâtre d'une compétition révolutionnaire : une course de jetpacks. Prévue pour le 28 février, cet événement étonnant organisé par Gravity Industries risque de marquer les esprits.

Le ciel s'anime avec la montée en puissance des véhicules volants, offrant une vision futuriste qui devient réalité. Avec l'arrivée de la moto volante Speeder qui était prévue pour l’an dernier, le secteur atteint de nouveaux sommets. Cette innovation s'inscrit dans une tendance où la première moto volante arriverait bientôt entre les mains des amateurs d'adrénaline. Parallèlement, la Chine dévoile ses ambitions avec une voiture volante qui devrait aussi arriver pour bientôt, élargissant le spectre des possibilités de transport personnel aérien et soulignant l'intérêt mondial croissant pour ces technologies disruptives.

Ces avancées, toutefois, ne se limitent pas à l'expérimentation et au loisir. Elles pavent la voie à des applications compétitives, comme en témoigne la préparation de la toute première course de Jet Suits, sortes de jetpacks, par Gravity Industries. Ces “véhicules” si on peut les qualifier ainsi sont sans rappeler la Flyboard qui avait permis à Franky Zapata de traverser la Manche. Cet événement, prévu à Dubaï, promet non seulement de tester les limites de ces appareils mais aussi d'offrir un spectacle sans précédent.

Gravity Jet Suit : Dubai organise la première course en jetpack

Introduisant cette compétition, il est à noter que le concept de Jet Suit, qui relève presque de la science-fiction, devient une réalité grâce à des années de recherche et de développement. Gravity Industries, pionnier dans ce domaine, a mis au point une combinaison propulsée par des turbines, offrant une forme de vol unique. Ce dispositif pèse environ 27 kg et délivre une puissance de 1,050 chevaux. Il permet à l'utilisateur de se déplacer dans les airs avec une agilité remarquable, contrôlée principalement par les mouvements de ses bras. Ce niveau de contrôle physique exige non seulement une force considérable mais aussi une maîtrise technique précise, faisant de chaque vol une performance impressionnante.

La course, qui se déroulera dans le cadre prestigieux du Dubai Boat Show le 28 février, promet d'être un spectacle sans précédent. Il y aura des parcours conçus pour tester les limites de la maniabilité, de la précision et de la vitesse des pilotes. Ahmed Al Shehhi, un pilote émirati, ainsi que sept autres compétiteurs internationaux, se mesureront dans cette course historique. Les combinaisons seront spécialement modifiées pour garantir la sécurité des pilotes, notamment en cas de chute dans l'eau. Richard Browning, fondateur de Gravity Industries, compare l'intensité et le suspense de cette série de courses à ceux de la Formule 1. Il promet une compétition à couper le souffle qui, au-delà du spectacle, pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour l'avenir des sports extrêmes.

Source: Government of Dubai