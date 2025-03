Lancé tout récemment, le Redmi Note 14 Pro+ est à moitié prix, vite !

Disponible depuis janvier 2025, le Redmi Note 14 Pro+ est déjà à moitié prix, mais pas pour longtemps. On vous dit comment profiter de ce bon plan.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G est le plus avancé des modèles de la série Redmi Note 14. C'est un smartphone milieu de gamme qui offre une belle expérience pour un prix de lancement situé sous la barre des 500 €. Dans cette tranche de prix, il offre déjà l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Mais en ce moment, Aliexpress célèbre son 15e anniversaire et propose à cette occasion une belle promo sur ce modèle.

Redmi Note 14 Pro+ : 257 € au lieu de 473 €

Jusqu'au 25 mars 2025, Aliexrpress casse les prix de nombreux produits sur son site web. Si vous avez le Redmi Note 14 Pro+ dans votre collimateur, c'est le meilleur moment de l'acheter. Le smartphone est ainsi affiché à 257 € au lieu de 473 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

La version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage est aussi à un bon prix en ce moment si vous préférez cette version. L'autre bonne nouvelle, c'est que le smartphone est livré depuis l'entrepôt français d'Aliexpress dans un délai court. Comptez 3 à 6 jours ouvrés pour la réception du produit.

Pour ce qui est des caractéristiques du Remi Note 14 Pro+, le smartphone embarque une puce Snapdragon 7s Gen 3 qui offre des performances confortables, même pour les jeux. C'est l'une des puces milieu de gamme les plus performantes du marché.

Le smartphone dispose par ailleurs d'un bel écran AMOLED de 6,67″ (2712 x 1220 px) avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Pour ce qui est de la partie photo, le Redmi Note 14 Pro+ dispose de 3 capteurs à l'arrière : un module 200 mégapixels (grand angle), un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. L'ensemble assure des prises convaincantes pour la gamme du smartphone.

Enfin, le Redmi Note 14 Pro+ dispose d'une batterie de 5100 mAh compatible avec une charge rapide de 120W. De quoi le charger intégralement en une quarantaine de minutes. Vous pouvez lire notre test complet du Redmi Note 14 Pro+ pour tout savoir du smartphone.