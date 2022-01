Tous les iPhone 14 profiteraient de 6 Go de RAM et d’un écran 120 Hz

Un analyste financier a publié un rapport affirmant que tous les iPhone 14 profiteraient de 6 Go de RAM. Jusqu’à présent, seuls les modèles Pro intégraient un tel volume de mémoire vive. Le même rapport affirme que les écrans ProMotion ne seraient plus réservés à la gamme Pro. Elle arriverait aussi sur les modèles moins onéreux.

Les rumeurs se multiplient à propos des iPhone 14 attendus à la rentrée prochaine. Et nous ne sommes qu’au mois de janvier ! Ce sont notamment les modèles de la gamme Pro qui intéressent le plus les leakers. Ces derniers jours, nous avons publié plusieurs articles à propos de l’écran, qui pourrait intégrer deux poinçons et non une encoche, et de l’équipement photo, puisqu’un capteur 48 mégapixels est attendu.

Ce sont là quelques-uns des éléments qui sépareront les deux modèles Pro des deux autres. Mais ces derniers devraient également bénéficier de quelques améliorations vis-à-vis de leurs prédécesseurs. Ce ne sera donc pas au niveau du capteur principal, qui devrait rester à 12 mégapixels, ni même du côté de l’encoche, toujours présente. En revanche, un analyste financier appelé Jeff Pu et travaillant à la banque d’affaires Haitong Internnational Securities aurait obtenu deux pistes sur ces améliorations.

6 Go de RAM attendu dans tous les modèles d'iPhone 14…

Dans un rapport dont le contenu a été révélé à nos confrères de Macrumors, l’analyste affirme que tous les modèles d’iPhone 14 devraient être équipés de 6 Go de mémoire vive. Ce serait un vrai bon en avant : si les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max disposent déjà de ce volume de RAM, les iPhone 13 Mini et iPhone 13 classique n’ont que 4 Go de RAM. C’était également le cas de leurs prédécesseurs.

Côté option de stockage, l’analyste affirme qu’Apple supprimerait le palier à 128 Go des modèles Pro, démarrant donc à 256 Go, et ajouterait un palier à 64 Go pour les modèles classiques. Nous ne croyons guère à cette dernière hypothèse, compte tenu du poids croissant des applications, des vidéos et des photos.

… ainsi qu'un écran ProMotion 120 Hz

Jeff Pu affirme que tous les modèles d’iPhone 14 profiteraient d’un écran ProMotion 120 Hz, une option auparavant réservée aux modèles 13 Pro et 13 Pro Max (ainsi que quelques iPad Pro). Les écrans OLED ProMotion offrent un taux de rafraichissement variable, permettant de réduire la consommation d’énergie quand il n’y a pas besoin d’un taux élevé. Leur arrivée dans les modèles classiques serait une excellente nouvelle : ils apporteraient de la fluidité, mais pourraient également aider à augmenter l’autonomie.

