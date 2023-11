Play Store : vous n’aurez plus à scroller pendant des heures pour savoir à quoi va ressembler une application

Google va bientôt simplifier la manière dont il affiche les aperçus de ses applications pour les différents appareils sur le Play Store. À l’heure actuelle, il faut encore scroller jusqu’à arriver à l’image qui nous intéresse. Bientôt, une simple liste à puces permettra de sélectionner l’appareil sur lequel on souhaite installer l’application.

Difficile de nier la praticité du Play Store. Pouvoir télécharger n’importe quelle (ou presque) application depuis un seul et même endroit, avec la certitude (ou presque) que celle-ci ne va pas endommager notre appareil, voilà qui simplifie la vie de nombreux utilisateurs. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a plus de marge de progression. Régulièrement, Google met à jour l’interface de sa boutique pour faciliter l’accès aux informations clés. Depuis peu, par exemple, le Play Store affiche un badge pour désigner les VPN de confiance.

Une autre petite amélioration a été récemment repérée par nos confrères de 9to5Google. Celle-ci concerne les captures d’écran qui affichent un aperçu de l’interface d’une application sur chaque appareil. Il va sans dire, en effet, que celle-ci n’aura pas exactement le même design sur une montre connectée que sur une tablette. Seulement, jusqu’à maintenant, il fallait se farcir les nombreux screenshots présentés avant de trouver celui qui nous intéresse. Google vient de largement simplifier ce processus.

Trouvez rapidement à quoi va ressembler une application Android sur votre appareil

Sur certains smartphones en effet, le Play Store affiche désormais une liste des appareils compatibles avec l’application en question, au-dessus des captures d’écran fournies par le développeur. En appuyant dessus, la plateforme va alors montrer uniquement les images concernant l’appareil sélectionné, permettant ainsi d’avoir un aperçu rapide de l’interface sur ce dernier.

Et ce n’est pas tout : en réalité, c’est toute la page de l’application qui s’adapte au filtre appliqué par l’utilisateur. Il est ainsi possible de lire uniquement les commentaires et les notes laissés pour l’appareil sélectionné. Bien pratique pour vérifier qu’une application tourne aussi bien sur montre connectée que sur smartphone. Pour l’heure, cette nouveauté ne semble pas être déployée globalement, mais gageons que cela ne devrait plus trop tarder.

Source : 9to5Google