Torrent : ce tracker très utilisé bloque l’accès à des milliers de fichiers, mais il n’a pas le choix

Un tracker utilisé lors d'échanges de millions de fichiers via le protocole BitTorrent en bloque beaucoup. Il y a une raison bien précise à cela, et la créatrice du tracker compte bien la respecter.



Par un raccourci erroné, mais facile, on associe les torrents au piratage. Pourtant, il s'agit à l'origine d'un simple protocole informatique d'échange de fichiers nommé BitTorrent. Chaque jour, des millions de personnes s'en servent pour envoyer et recevoir des documents ou autres. La procédure est facilitée par des programmes appelés trackers. Afin de comprendre à quoi ils servent, il faut savoir que les fichiers échangés sont “hachés”, c'est-à-dire qu'ils sont identifiés non pas par leur nom, mais une suite de chiffres et de lettres, le hash.

Quand vous cherchez quelque chose via torrent, le tracker va vous répondre en affichant les personnes qui proposent le fichier correspondant au hash demandé. Un genre de contrôle d'identité qui vous assure de télécharger ce que vous vouliez. Bien sûr, cela fonctionne dans le cadre d'échanges légitimes, mais aussi quand quelqu'un cherche un film protégé par des droits d'auteur par exemple. Si on considère que le hash est un genre de nom de fichier alternatif, on peut repérer ceux qui renvoient vers un contenu qui ne devrait pas circuler gratuitement. C'est là que le tracker a un rôle à jouer.

Ce tracker torrent open source bloque l'accès à de nombreux fichiers

Parmi les trackers torrent les plus utilisés au monde, on trouve OpenTrackr. Créé en 2015 par une seule personne, Isa, il peut aujourd'hui gérer jusqu'à 500 000 connexions à la seconde. Ça représente plusieurs To de données chaque jour. Dans le tas, il y en a forcément que les ayants droit veulent voir disparaître. Ils émettent donc des requêtes DMCA directement à Isa en listant les hash selon eux en violation de leurs droits d'auteur. Le but étant de les bloquer pour que les fichiers ne soient plus accessibles. Leur nombre est très variable : 0 en 2021 et 2022, presque 3000 en 2023.

OpenTrackr ne cache pas ces blocages et publie les hash incriminés, ce qui en soit ne renseigne pas sur le contenu associé. La créatrice d'OpenTrackr s'exécute toujours dans sourciller : “bloquer quelques milliers de hashs parmi les millions de hashs actifs est un petit prix à payer, le préjudice que cela causerait à tant de services qui dépendent de notre tracker dépasse largement les avantages d'ignorer les requêtes que nous recevons”. En effet, pas la peine de risquer des peines de prison et des amendes astronomiques pour ce qui reste surtout un hobby.

