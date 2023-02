Tinder déploie de nouvelles fonctions de sécurité, dont un mode “Incognito”

Alors que la Saint Valentin approche à grands pas, Tinder commence à déployer de nouvelles fonctionnalités de sécurité et à mettre à jour certaines autres, dans le but de rendre son application plus sûre pour tous.

Tinder a officiellement annoncé déployer de nouvelles fonctionnalités visant à permettre aux utilisateurs de l'application de rencontre de contrôler plus facilement la manière dont ils interagissent avec les autres.

L'une des nouvelles fonctionnalités s'appelle “Mode Incognito”. Les membres peuvent toujours aimer ou non des profils dans l'application, mais seuls ceux qu'ils ont aimés les verront dans leurs recommandations. Cela leur permettra de contrôler totalement les personnes qui les voient lorsqu'ils parcourent les profils sur Tinder, ce qui est pratique si vous voulez éviter vos amis ou vos collègues. Malheureusement, la fonctionnalité n’est disponible que pour les membres Tinder+, Gold et Premium.

Tinder renforce sa sécurité

Dans sa nouvelle mise à jour, Tinder offre également la possibilité de bloquer des profils, ce qui permet aux utilisateurs de choisir qui ils veulent voir sur Tinder. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, lorsque des profils sont suggérés, les membres peuvent les bloquer directement, afin qu'ils ne réapparaissent pas. Cette nouvelle fonctionnalité vient donc s'ajouter au blocage des contacts et au blocage après un signalement.

Tinder ajoute également le signalement par pression longue, qui vous permet de toucher et de maintenir les messages de chat pour lancer directement le processus de signalement. Il est ainsi plus facile de signaler les cas de harcèlement, les discours de haine ou tout autre texte offensant qui enfreint les directives communautaires de l'application.

Tinder met aussi à jour ses fonctionnalités “Does This Bother You ?” et “Are You Sure ?” afin d'élargir le contenu qu'il considère comme inapproprié, notamment les termes liés aux discours de haine, à l'exploitation sexuelle et au harcèlement. Enfin, Tinder lance une série de guides de rencontres saines en collaboration avec No More, une campagne visant à mettre fin aux violences domestiques et aux agressions sexuelles. Pour ceux qui n’ont pas l’habitude de passer par des applications mobiles pour rencontrer l’amour, Tinder prodigue déjà des conseils pour se protéger des arnaques.

Certaines fonctionnalités telles que le mode Incognito n’arriveront que sur Android dans un premier temps, avant d’être déployées pour tard sur iOS.