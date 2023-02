Geekbench 6 : le benchmark se met à jour sur Android et iOS avec des tests plus proches de la réalité

Primate Labs vient de dévoiler Geekbench 6, la dernière version de son célèbre outil de benchmarking. L’application se met donc à jour sur iOS et sur Android avec de nouveaux tests, qui s’annoncent plus représentatifs.

Geekbench 6 est une mise à niveau de la version existante Geekbench 5 qui a été introduite en 2019, et elle inclut la prise en charge de nouvelles normes matérielles ainsi que des résultats qui imitent mieux les performances des appareils du monde réel.

Le grand changement avec cette itération de Geekbench est une mise à jour des ensembles de données pour mieux refléter l'utilisation plus moderne des smartphones. Ces changements couvrent un large éventail, mais incluent :

Des photos plus grandes dans les définitions capturées par les smartphones modernes (12 à 48 MP).

Des exemples HTML représentatifs des normes de conception web modernes

Une plus grande bibliothèque d'images pour les tests d'importation

Des cartes plus grandes pour les tests de navigation

Des exemples de PDF plus grands et plus modernes

Une augmentation de la taille de la charge de travail de Clang

Geekbench 6 met à jour ses tests et ses scores

Afin de mieux refléter les flux de travail modernes, Geekbench 6 ajoute de nouvelles tâches, telles qu’un flou d'arrière-plan en vidéoconférence, le filtrage et l'ajustement des images pour les médias sociaux, la suppression automatique des objets indésirables sur les photos, la détection et le marquage des objets sur les photos à l'aide de modèles d'apprentissage automatique ou encore l'utilisation de langages de script pour analyser, traiter et convertir le texte.

Le logiciel tirera également un meilleur parti des architectures hybrides, comme celles d'Apple, d'Intel ou de Qualcomm. En outre, le nouveau benchmark prend plus de temps pour se terminer, ce qui devrait permettre de mieux comprendre comment chaque appareil se comporte sous des charges de travail plus longues.

Cette approche améliore la pertinence des tests multicœurs et est mieux adaptée à la mesure des performances de différents types de cœurs, que ce soit par exemple les Cortex-X ou encore les Cortex-A des derniers Snapdragon. Enfin, Primate Labs confirme que Geekbench restera un logiciel gratuit, mais il existe également une version Pro qui comprend une licence professionnelle.