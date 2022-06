Tinder propose maintenant des jobs d’été et des coups d’un soir

Tinder, l'application numéro un de rencontres, s'est associée avec le gouvernement français pour inciter les utilisateurs à se rendre sur la plateforme 1 jeune 1 solution. Le but, aider les personnages âgées entre 18 et 25 ans à trouver un job d'été.

Après la possibilité de vérifier si votre match a un casier judiciaire ou non, Tinder étend son champ d'activité. En plus d'être l'endroit idéal pour faire des rencontres d'un soir, l'application va désormais aider les utilisateurs âgés de 18 à 25 ans à trouver un job d'été !

En effet, l'application aux 500 millions de téléchargements a signé un partenariat avec le Service d'information du gouvernement pour le lancement d'une nouvelle campagne de sensibilisation. Du 9 juin au 31 juillet, les utilisateurs pourront voir que plusieurs bannières se glisser entre les profils des utilisateurs et utilisatrices.

Ces Swipes Card vous inviteront à vous rendre sur la plateforme 1jeune1solution. Lancée en 2020 par le gouvernement français, cette plateforme permet aux plus jeunes de trouver des solutions pour leur avenir, à court et long terme. Ils peuvent notamment y trouver des annonces pour des emplois, des stages, des formations, des missions de service civique, etc.

Tinder veut aider les 18-25 à trouver un job d'été

Et à l'approche de la période estivale, de nombreuses entreprises sont à la recherche de saisonniers, et ce dans des domaines multiples (restauration, hôtellerie, aide à domicile, éducation, grande distribution, etc.). Au total, les utilisateurs pourront retrouver pas moins de 70 000 offres de jobs d'été sur la plateforme. Après avoir aidé plus de 6 millions de jeunes dans la recherche de leur emploi depuis sa création, 1jeune1solution a donc décidé de s'associer à Tinder pour aller plus loin.

Il faut dire qu'il y a urgence, puisque comme l'a prouvé une étude Ipsos publiée en mars 2021, 72% des 18-25 ans ont connu des difficultés financières depuis le début de la pandémie. “En donnant accès au site 1jeune1solution via l'application Tinder, nous espérons pouvoir aider nos membres à accéder aux informations et au soutien nécessaires pour postuler au job d'été de leurs rêves et acquérir une expérience professionnelle pertinente, de manière simple et intuitive”, assure Benjamin Puygrenier, porte-parole de Tinder France.

