Meta invente le TikTok de l’IA, un nouveau réseau social dont personne ne veut

Mark Zuckerberg a annoncé sur son profil Instagram le lancement d'une tout nouveau réseau social baptisé Vibes. Vous connaissez déjà son concept : un fil d'actualité rempli de vidéos verticales courtes, que l'on peut scroller à l'infini. Mais vous ne connaissez pas encore son twist. Toutes ces vidéos sont générées par intelligence artificielle.

Meta a un long, très long passif avec les innovations que personne n'avait demandé. Pendant plusieurs années, l'entreprise de Mark Zuckerberg s'est empêtrée dans le metaverse, persuadé d'y voir là le nouvel El Dorado de la tech – avec les résultats qu'on lui connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, outre des lunettes à réalité augmentée qui ne seront probablement pas adoptées par le grand public avant un moment, Meta a bien du mal à diversifier son activité.

C'est sans doute pour cette raison que la firme a décidé de revenir à ses premiers amours : les réseaux sociaux. Après le succès finalement relatif de Threads, Mark Zuckerberg ne lâche pas l'affaire et annonce l'arrivée d'une nouvelle plateforme sur son compte Instagram. Son nom ? Vibes. Si vous consommez déjà vidéos verticales sur TikTok, YouTube ou Instagram, vous ne serez pas dépaysé. À un détail près.

Meta lance un nouveau réseau social à la gloire de l'IA

En effet, cette nouvelle plateforme est similaire en tout point à celles citées. On y retrouve des vidéos courtes, sur lesquelles on scrolle pour visionner la suivante. Un algorithme est là pour déterminer vos centres d'intérêt et vous proposer les vidéos les plus susceptibles de vous plaire. Il est également possible de répondre à une vidéo en en créant une nouvelle, soit le même principe que les “duos” de TikTok.

Oui mais voilà, quand Meta ne copie pas purement et simplement son voisin, l'entreprise tente des choses… et ça ne se déroule pas toujours bien. L'idée de génie, cette fois, est de réserver son nouveau réseau social aux vidéos générées par IA. Vidéos qui inondent d'ores et déjà les autres plateformes, qui agacent la plupart des personnes qui tombent dessus et qui, de manière générale, augmentent significativement la méfiance envers n'importe quel contenu en ligne.

Il n'y a qu'à voir les commentaires sous la publication de Mark Zuckerberg. Exception faite des profils arborant une pastille bleue – qu'ils ont donc payé à Meta – la majorité des internautes se montrent a minima consternés par la nouvelle. Entre les “personne ne veut de ça” et les “comment cela est-il meilleur que la vraie vie”, la nouvelle est accueillie avec une tiédeur à peine camouflée. On en viendrait presque à croire que les internautes cherchent avant tout l'authenticité dans les contenus qu'ils consomment.