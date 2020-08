TikTok : Netflix aurait refusé de racheter le réseau social chinois

TikTok serait entré en contact avec Netflix afin d’évoquer l’éventualité d’un rachat. Menacé d’exclusion, le réseau social chinois aurait en effet proposé au service de VOD de s'emparer de sa division américaine. Netflix aurait décliné la proposition de la plateforme.

Donald Trump a donné 90 jours à TikTok pour trouver un acheteur américain. Une fois ce délai écoulé, l’application sera exclue du marché américain. Pressé par le temps, ByteDance, le groupe chinois qui détient TikTok, a lancé les négociations avec plusieurs entreprises basées aux Etats-Unis, dont Oracle, Twitter et Microsoft. Pour l’heure, seul Microsoft a fait part officiellement de son intérêt pour le réseau social adulé par les adolescents. Aux dernières nouvelles, les discussions entre les deux acteurs seraient sur la bonne voie.

TikTok se tourne vers Netflix et essuie un refus

En parallèle à ses négociations avec Microsoft, ByteDance s’est approché de Netflix pour « évaluer son intérêt dans un accord commercial » concernant ses activités aux Etats-Unis, rapportent nos confrères du Wall Street Journal. En multipliant les prises de contact, l’entreprise chinoise cherche à mettre la pression aux investisseurs.

Malheureusement, le leader du streaming a rapidement décliné l’offre de rachat de TikTok. Avec sa dette élevée à 13,5 milliards de dollars, Netflix n’est pas vraiment en mesure de débourser la somme nécessaire pour s'emparer des activités américaines du réseau social. Aux dernières nouvelles, le prix des opérations américaines de TikTok est estimé entre 10 et 50 milliards de dollars. Seules quelques entreprises basées aux Etats-Unis disposent de la trésorerie nécessaire pour racheter celles-ci, dont Microsoft. En 2018, la firme fondée par Bill Gates était assise sur un trésor de guerre s’élevant à 133 milliards de dollars. C’est aussi le cas d’Oracle, l’autre prétendant. L’entreprise dispose d’une de 40 milliards de dollars de trésorerie.

Toujours d’après les informations du média, ByteDance serait aussi en pourparlers avec General Atlantic et Sequoia Capital, deux grandes boîtes d’investissement américaine. En attendant que les négociations aboutissent, TikTok a déposé une plainte contre le gouvernement de Donald Trump. Selon ByteDance, Washington cherche à faire échouer les négociations avec des entreprises intéressées par son rachat. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : The Wall Street Journal