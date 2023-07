TikTok : les utilisateurs d’iPhone n’auront plus à retenir leur mot de passe grâce aux passkeys

TikTok est l’une des premières applications à prendre en charge les paysskey sur iPhone, ce qui permettra bientôt aux utilisateurs de se connecter en utilisant leur biométrie plutôt que de longues chaînes de caractères.

En 2021, Apple a intégré la technologie des passkeys dans l'iPhone avec iOS 15, permettant aux propriétaires de ses smartphones de se connecter à des comptes sans jamais choisir de mots de passe. Si la fonctionnalité était déjà disponible chez Google, elle vous permettra aussi bientôt de vous connecter à votre compte Apple sur iOS 17 ou macOS Sonoma.

Désormais, c’est au tour de TikTok de prendre en charge les passkeys. Si vous êtes un utilisateur d'iOS, vous utilisez peut-être déjà des passkeys dans d'autres applications. Pour votre compte TikTok, vous aurez désormais la possibilité d'utiliser des passkeys au lieu d'un mot de passe pour vous connecter à votre compte TikTok directement à partir de votre compte iCloud sur tous les appareils.

Les passkeys, c’est quoi ?

Les passkeys visent à renforcer la sécurité en remplaçant les mots de passe traditionnels par des méthodes d'authentification basées sur l'appareil. Ceux-ci reposent sur la technologie WebAuthn (Web Authentication), et génèrent deux clés différentes lors de la configuration. L'une est stockée par le site Web ou le service où le compte est enregistré, tandis que l'autre est une clé privée stockée sur l'appareil utilisé pour la vérification.

Cette approche garantit que même TikTok ne peut pas accéder aux données d'empreintes digitales ou de Face ID des utilisateurs, puisque les informations biométriques restent sur l'appareil. Bien que les passkeys offrent une alternative plus sûre aux mots de passe, certains services, comme Gmail, exigent toujours un mot de passe par mesure de précaution.

L'un des avantages des passkeys est qu'ils sont compatibles avec tous les appareils. Une fois configurées, les clés enregistrées dans le trousseau iCloud peuvent être utilisées sur différents appareils Apple. En cas de perte ou de casse d'un appareil, de nombreux services compatibles avec les passkeys proposent des options d'authentification de secours, telles que la vérification du numéro de téléphone ou des clés de sécurité matérielles.

Enfin, les passkeys rationalisent la procédure de connexion et réduisent considérablement le risque de compromission des comptes en éliminant les mots de passe traditionnels, qui sont toujours susceptibles d'être volés, oubliés ou réutilisés sur plusieurs comptes. En outre, les passkeys offrent une protection solide contre les attaques de phishing, qui constituent le principal type de cybercriminalité mis en évidence dans le rapport 2022 du FBI sur la criminalité sur Internet. Les passkeys sont donc non seulement plus pratiques, car elles vous permettent d’utiliser votre biométrie plutôt que de devoir taper une chaîne de caractère, mais sont également bien plus sécurisées.

Comment activer les passkeys sur TikTok pour iPhone ?

Pour activer un passkey sur TikTok, les utilisateurs peuvent naviguer dans les paramètres de l'application et sélectionner le nouveau menu dédié aux passkeys. En suivant quelques étapes simples, en appuyant notamment sur “Configurer” et autoriser l'enregistrement de la clé, vous pourrez facilement passer de la connexion traditionnelle par mot de passe à la commodité de l'authentification biométrique.

La prise en charge des passkeys par TikTok est actuellement limitée aux appareils iOS, mais l'entreprise prévoit d'étendre sa disponibilité à d'autres systèmes d'exploitation à l’avenir. Notez également que déploiement de cette fonctionnalité commencera en Asie, en Afrique, en Australie et en Amérique du Sud, et arrivera plus tard aux États-Unis. Pour le moment, TikTok n’a pas annoncé son arrivée en Europe, mais nous vous tiendrons évidemment au courant dès que vous pourrez l’utiliser.

Outre l'intégration de l'authentification par passkey, TikTok a rejoint l'alliance FIDO. Cette alliance, qui comprend des géants de la technologie comme Google, Microsoft et Apple, se concentre sur le développement et la promotion de méthodes de connexion sécurisées utilisant l'authentification cryptographique.