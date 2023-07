iPhone : 140 000 euros pour le modèle originel, cette vente aux enchères explose tous les records

Cela fait des années que des iPhone rares sont mis aux enchères pour des sommes considérables, mais un iPhone de première génération sorti en 2007 vient de battre le record pour ce type d’appareil.

Plus tôt cette année, plusieurs iPhone de première générations avaient été vendus aux enchères à plus de 50 000 dollars, une somme considérable, mais qui est loin d’être aussi importante que celle récoltée pour le dernier appareil en date. En effet, LCG Auctions a récemment mis en vente un modèle très rare, la version avec seulement 4 Go de stockage qui n’a été produite que pendant deux mois à cause d’une faible demande des consommateurs.

Alors que les experts s’attendaient à ce que ce modèle soit vendu entre 50 000 et 100 000 dollars, l’iPhone a finalement battu le record du monde en se vendant pour la somme astronomique de 158 000 dollars. C'est environ 95 000 dollars de plus que la précédente enchère record pour un iPhone de première génération, vendu aux enchères en février.

Un iPhone se vend aux enchères pour une somme astronomique

Selon LCG Auctions, l'appareil a été mis aux enchères dès le mois de juin. Les enchères ont commencé à 10 000 dollars le 30 juin et ont rapidement atteint 42 000 dollars, avant de s’envoler à un prix final de 158 644 dollars, soit 141 100 euros. Précisions que le lot est encore scellé avec le plastique original et se trouve dans un “état exceptionnel”, avec des bords et des surfaces “pratiquement impeccables”.

Pour rappel, le modèle avec 4 Go de stockage était vendu au prix de 499 dollars outre-Atlantique. Cela signifie que le modèle scellé a été vendu à un tarif environ 318 fois plus élevé que le prix de lancement.

Les informations communiquées par le vendeur précisent que cet appareil a été offert par Apple à son propriétaire, Phil Martino, en guise de remerciement pour son travail. Il était notamment chargé de guider Steve Jobs lors de l'annonce de certains des nouveaux produits de l’entreprise lors des célèbres Keynote.

Un tarif aussi élevé permettra probablement à cet iPhone de conserver son record pendant un certain temps, mais on ne doute pas que d’autres appareils encore plus rares seront mis aux enchères au cours des prochains mois.