Google adopte définitivement les Passkeys, vous pouvez dire adieu à vos mots de passe

Google a annoncé hier sur son blog que les passkeys sont officiellement implémentés comme moyen de se connecter aux différents services proposés par la compagnie.

Dans un article titré « So long passwords, thanks for all the phish » (adieu mots de passe, merci pour tout le phishing), l’équipe responsable d'implémenter les passkeys explique comment profiter dès aujourd’hui de cette technologie qui va nous changer la vie.

« Dès aujourd’hui, vous pouvez créer et utiliser des passkeys sur votre compte Google personnel. À partir de maintenant, Google ne vous demandera pas votre mot de passe ni la vérification en deux étapes (2 FA) lorsque vous vous connecterez ». Tous les grands noms de la technologie, parmi lesquels on peut compter Apple, Google ou encore Microsoft, s’étaient mis d’accord pour remplacer les mots de passe par les passkeys avant 2024. La firme de Mountain View est donc la première à s’engager dans cette révolution qui promet d’être adoptée très rapidement par le grand public, tant les passkeys se révèlent pratiques.

Les passkeys restent optionnelles, mais Google vous conseille de les utiliser dès aujourd'hui

« Quand vous aurez ajouté une passkey à votre compte Google, nous commencerons à la demander quand vous vous connectez ou effectuez des actions sensibles sur votre compte. La passkey elle-même est enregistrée sur votre ordinateur ou votre smartphone, qui vous demandera une identification biométrique ou par code PIN pour confirmer que c’est vraiment vous. Les données biométriques ne sont jamais partagées avec Google ou toute autre tierce partie — l’écran de verrouillage ne débloque la passkey que localement ».

Malgré toutes leurs qualités, les passkeys ne sont pas encore compatibles avec tous les appareils. Vous n’êtes donc pas obligé de les adopter immédiatement. Par ailleurs, cette technologie n’est pas une garantie à 100 % contre les hackers ou autre personne malveillante. Si vous perdez votre appareil ou si vous soupçonnez que quelqu’un peut accéder au contenu de votre appareil, Google vous suggère fortement de révoquer la passkey dans les paramètres de votre compte Google.

Source : Google